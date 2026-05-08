Roberto Fernández, presentat com a candidat de Junts a Celrà
El cap de llista defensa un projecte centrat en habitatge, comerç, seguretat, participació i una “mirada de barris”
Roberto Fernández serà el candidat de Junts per Celrà a les pròximes eleccions municipals. La formació va presentar aquest dijous al vespre el seu cap de llista en un acte al Teatre l’Ateneu, amb la participació del president del Parlament, Josep Rull, i davant d’un centenar de persones.
Fernández va situar la candidatura com una alternativa al govern actual de la CUP i va defensar que Junts vol donar “un nou impuls” al municipi. “Tenim les persones, el projecte i l’empenta per fer possible l’alternativa i el canvi que necessitem”, va afirmar. El candidat també va assegurar que el grup es deixarà “la pell” per construir un projecte i un programa que els permeti “guanyar l’alcaldia” i fer que Celrà “torni a brillar”.
“El veto de l’equip de govern”
Durant la seva intervenció, Fernández va fer balanç de la tasca feta aquest mandat com a principal grup de l’oposició i va criticar l’actitud de l’equip de govern davant les propostes que Junts porta al ple municipal. Segons va dir, aquestes iniciatives topen amb “el veto de l’equip de govern”, que, al seu parer, “menysprea” les idees que presenta el grup. El candidat també va recordar que, a les darreres eleccions municipals, Junts per Celrà va quedar a 79 vots de trencar la majoria absoluta de la CUP i va passar d’un a tres regidors. “Ara no tenim dubtes que aconseguirem generar un horitzó d’esperança col·lectiva que ens farà guanyar l’alcaldia”, va defensar. Fernández va afegir que volen que la gent “desencantada” confiï en Junts com a alternativa.
Entre els principals eixos del projecte, el cap de llista va destacar una aposta urbanística que permeti un creixement intern, moderat i sostenible, amb l’objectiu que la gent de Celrà pugui quedar-se al municipi. També va defensar la construcció d’habitatge públic de protecció oficial per als joves, el reforç del comerç amb un pla de promoció econòmica, un pla de millora urbana i de la seguretat ciutadana, i canvis en el sistema de subvencions per cohesionar les entitats municipals.
Fernández també va apostar per planificar les inversions “que tinguin impacte”, reforçar la participació ciutadana i millorar la transparència. A més, va defensar que el projecte incorpori una “mirada de barris” per adaptar les actuacions a les diferents necessitats del municipi. En l’acte també hi va intervenir el president del Parlament, Josep Rull, que va expressar el seu suport al candidat i va assegurar que el projecte de Junts per Celrà té opcions de prosperar perquè, segons va afirmar, es basa en “la vocació de servei a les persones”, en atendre les seves necessitats i en “generar esperança en un canvi”.
