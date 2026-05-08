Caçats mentre amagaven entre la vegetació el botí d’un robatori en un habitatge de Girona
Els Mossos van interceptar els tres sospitosos en una zona boscosa prop de les vies del tren i van recuperar tres maletes sostretes amb joies, roba i eines
Els Mossos d’Esquadra van detenir el 6 de maig a Girona tres homes d’entre 24 i 26 anys com a presumptes autors d’un robatori amb força en un domicili de la ciutat. Cap d'ells comptava amb antecedents policials.
Els fets van passar cap a dos quarts de set de la tarda en una zona boscosa situada al costat de les vies del tren, a l’entrada sud de Girona. Una patrulla va veure tres joves que amagaven unes maletes entre la vegetació. En adonar-se de la presència policial, els sospitosos van intentar fugir, però els agents els van interceptar.
A la zona, els Mossos hi van trobar tres maletes amagades i un petit joier amb diversos rellotges, cadenes i bijuteria. A l’interior de les maletes hi havia peces de roba, un trepant, un tornavís elèctric, una polidora elèctrica, una caixa de tornavisos, una càmera de fotos digital i documentació.
Després d’identificar els tres homes, la policia va iniciar les comprovacions per determinar l’origen dels objectes. Poc després, els agents van localitzar-ne el propietari, que va confirmar que les maletes i el joier havien estat sostrets d’un habitatge de Girona.
Els tres homes van quedar detinguts com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força. Els objectes recuperats van ser retornats al seu propietari.
