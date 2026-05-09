Ataquen muntatges reivindicatius d'escoles al carrer Nou de Temps de Flors
Mestres denuncien la retirada de manifestos, codis QR i lliris grocs de les instal·lacions en defensa de l'escola pública
Mestres participants a Temps de Flors han denunciat atacs contra els muntatges reivindicatius instal·lats al carrer Nou de Girona. Asseguren que van desaparèixer elements com manifestos, codis QR, lliris grocs i altres materials vinculats als missatges en defensa de l'escola pública que havien incorporat a les decoracions.
Una de les instal·lacions afectades és la de l'escola Annexa, que va denunciar a través de les xarxes socials que el seu muntatge «no ha durat sencera ni sis hores». En la publicació, el centre assegura que hi falten «els manifestos, els codis QR i els lliris grocs» i considera que els fets no són «una bretolada», sinó «un atac més» a la seva reivindicació.
Tal com va avançar Diari de Girona, Enric Pujades, membre de l'equip directiu de l'escola Annexa, va explicar que les escoles havien volgut aprofitar enguany la tradicional decoració del carrer Nou per incorporar-hi missatges reivindicatius sobre la situació de l'educació pública. Segons Pujades, la voluntat era que diverses decoracions incorporessin un component reivindicatiu, de «diferent caire i tonalitat», vinculat al malestar actual de la comunitat educativa.
La proposta, però, havia generat inicialment discrepàncies sobre el caràcter que havien de tenir les decoracions. Fonts de l'àmbit escolar asseguren que els centres havien rebut un missatge que interpretaven com una amenaça de censura i de veto de cara a la participació de l'any vinent si les decoracions no s'adequaven al que demanava l'Associació de Comerciants de la Zona U. Finalment, l'Ajuntament de Girona va traslladar posteriorment que els centres havien de poder fer els muntatges amb llibertat.
Les escoles defensen que fa anys que participen voluntàriament en la decoració del carrer Nou, aportant diners i esforços per engalanar un espai que també beneficia la ciutat i els comerços durant Temps de Flors. Enguany, en un context de mobilitzacions i protestes del sector educatiu, alguns centres han volgut aprofitar aquest aparador per traslladar al carrer el malestar de la comunitat educativa i defensar una educació pública de qualitat.
Els fets van provocar la reacció del govern municipal. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, va rebutjar els «atacs» contra les composicions reivindicatives de diverses escoles públiques de la ciutat i va defensar que siguin els centres els qui decideixin què hi fan. La vicealcaldessa, Gemma Geis, també va mostrar el seu desacord amb la retirada de cartells i elements reivindicatius dels muntatges elaborats per les escoles i va remarcar que des de l'Ajuntament «no s'exerceix cap tipus de censura».
