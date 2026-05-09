Els Mossos investiguen una sèrie de robatoris de caixes registradores d'establiments de Vilablareix i Girona
La policia indaga per determinar si els episodis estan relacionats i si els autors formen part d’un mateix grup
Els Mossos d’Esquadra investiguen diversos robatoris i intents en establiments a Vilablareix i Girona, amb un mateix modus operandi i en un marge de pocs dies. Els fets afecten, entre altres negocis, una fleca de Vilablareix situada a tocar de la carretera de Santa Coloma, que ja ha patit tres episodis en menys de tres setmanes.
Segons ha pogut saber aquest diari, el darrer atac contra aquesta fleca de Vilablareix es va produir el 30 d’abril pels volts de les quatre de la matinada. Els lladres hi van tornar a actuar després que el mateix establiment ja hagués estat objecte d’un intent de robatori el 14 d’abril i d’un robatori consumat la matinada del 19 d’abril.
En tots els casos, els autors van arribar a fer danys al vidre del negoci. En el primer, però no van aconseguir accedir a l’interior. Un veí va veure l’acció, va sentir els cops i això va fer que els sospitosos fugissin sense emportar-se res. I en el segon, van obtenir la caixa i va aparèixer en un carrer del poble l'endemà.
La investigació també inclou altres fets recents amb un patró similar. El mateix 30 d’abril, també hi va haver un robatori a la fleca d’un supermercat de Girona situat a la plaça de Salt. I el 3 de maig, a la tarda, entre dos quarts de quatre i les quatre, els lladres van actuar en un bar de Vilablareix, ubicat al carrer Puigmal.
Fonts coneixedores del cas apunten que el modus operandi és similar en tots els episodis: els autors actuen contra establiments per endur-se’n la caixa automàtica dels diners.
Els Mossos d’Esquadra confirmen els nou casos i mantenen oberta la investigació per identificar-ne els responsables i no descarten que al darrere hi pugui haver un grup, tot i que aquest extrem encara s’haurà de provar. La Unitat d’Investigació dels Mossos treballa ara per determinar si tots els fets estan relacionats-
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
- Dones referents que obren camí
- Carta d'una lectora: "L'Ajuntament ho ha tornat a fer. S'ha prostituït al món de les bicicletes"