Una fuita d’aigua afecta Fontajau, Sant Ponç, Taialà i Sarrià de Ter
Els operaris treballen per restablir la normalitat després d’una avaria a l’avinguda de França amb el pont de la Barca
Una fuita d’aigua a l’avinguda de França amb el pont de la Barca ha provocat afectacions aquest dissabte a diversos barris de Girona i també a Sarrià de Ter. Segons ha informat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, la incidència afecta Fontajau, Sant Ponç, Taialà i Sarrià de Ter.
Els operaris ja treballen a la zona per intentar restablir la normalitat el més aviat possible. La fuita s’ha localitzat en un punt proper a l’avinguda de França, un dels principals accessos de la ciutat pel nord, i ha obligat a activar els serveis corresponents per contenir l’avaria i reparar la conducció afectada.
Els Bombers han rebut l’avís d’una fuita important a dos quarts de sis de la tarda al carrer de la Riera Bullidors, situat a tocar del pont de la Barca. La incidència ha generat afectacions en el subministrament d’aigua en diversos punts de l’entorn, mentre els equips tècnics treballen sobre el terreny. De moment, no s’ha concretat quan es podrà recuperar completament el servei, però l’Ajuntament ha assegurat que els operaris hi treballen per restablir la normalitat tan aviat com sigui possible.
