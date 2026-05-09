Girona ret homenatge a Salomó Marquès Sureda, referent en la història de l'educació i l'exili del magisteri
L'homenatjat ha estat reconegut per la seva dedicació a la divulgació del pensament de Paulo Freire i la seva aplicació a la renovació educativa
Salomó Marquès Sureda va estar homenatjat ahir al vespre en un acte celebrat a l’auditori Josep Irla de Girona, en reconeixement a la seva trajectòria com a referent en la història de l’educació i, especialment, en l’estudi de l’exili del magisteri durant el franquisme.
L’homenatge, sota el títol “Educació, memòria i democràcia”, organitzat pel Nucli Paulo Freire de la Universitat de Girona, va reunir una àmplia representació institucional, acadèmica i social. L’acte va comptar amb la participació del bisbe de Girona Octavi Vilà, el rector de la UdG Josep Calbó, la vicepresidenta de la Diputació de Girona Gemma Geis, la consellera Sílvia Paneque i l’alcalde de Girona Lluc Salellas.
Durant l’acte es va projectar un documental dedicat a Marquès i es van interpretar peces musicals a càrrec de Pau i Marc Marquès, nebots de l’homenatjat. També hi van intervinir diverses persones vinculades al món educatiu, la recerca i l’entorn personal del professor, que van repassar la seva trajectòria acadèmica i el seu compromís amb la memòria històrica i la pedagogia crítica.
L’auditori va quedar completament ple, en un acte que ha volgut posar en valor la figura de Marquès com a investigador i divulgador del pensament de Paulo Freire, amb especial èmfasi en la seva aplicació a la renovació educativa i la defensa d’una educació transformadora.
En la seva intervenció, Gemma Geis va destacar la contribució de Marquès a la comprensió de la història educativa del país i va subratllar la importància de preservar la memòria com a eina de construcció col·lectiva. També va definir el catedràtic com “un mestre admirable” i una figura que “continua marcant el camí” per la seva manera d’entendre el coneixement i el debat.
El Nucli Paulo Freire de la UdG, organitzador de l’acte, agrupa professorat i investigadors compromesos amb la difusió del llegat del pedagog brasiler i amb la promoció de la pedagogia crítica, l’educació popular i la lluita contra l’analfabetisme.
L’homenatge ha servit, en definitiva, per reconèixer la trajectòria d’un dels noms clau de la història de l’educació a Catalunya i el seu paper en la preservació de la memòria del magisteri exiliat durant el franquisme.
