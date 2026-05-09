Pere Parramon celebra la reforma de la plaça Espanya: “És una solució històrica per a Girona”
L'adjudicació de les obres d'urbanització per 3 milions d'euros permetrà culminar el traspàs dels terrenys ferroviaris a la ciutat gironina
El subdelegat del Govern a Girona, Pere Parramon, ha celebrat l’adjudicació de les obres d’urbanització de la plaça Espanya de Girona per part d’Adif Alta Velocitat, una actuació valorada en 2,96 milions d’euros que ha de permetre culminar el traspàs dels terrenys ferroviaris a la ciutat.
Parramon ha qualificat l’acord d’“històric” i ha assegurat que arriba “després d’un treball constant d’anys”. “Estem al davant de la solució d’un cas que és el reflex de la voluntat política del Govern de Pedro Sánchez”, ha afirmat. El subdelegat també ha afirmat que “la Subdelegació actual representa el Govern que ha invertit més a Girona”.
L’actuació afecta tant terrenys municipals ocupats durant les obres de la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona-frontera francesa com sòls propietat d’Adif a les places Espanya i Poeta Marquina. L’àmbit supera els 11.000 metres quadrats.
El projecte preveu recuperar una zona marcada durant anys per les obres ferroviàries i l’antiga estació d’autobusos i convertir-la en un espai d’interconnexió per a vianants, amb connexions als diferents serveis de transport i noves zones verdes vinculades a la plaça Europa.
Entre les actuacions previstes hi ha la reordenació de voreres i paviments, el trasllat de la parada d’autobús, la plantació de noves espècies vegetals, la instal·lació de mobiliari urbà i enllumenat i la incorporació d’un punt del servei municipal de bicicletes Girocleta.
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Multen un pagès de Ventalló amb 10.000 euros per cartells anunciant la botiga a peu de carretera
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- L’Aeroport de Girona estrena noves rutes europees amb Jet2
- Carta d'una lectora: "L'Ajuntament ho ha tornat a fer. S'ha prostituït al món de les bicicletes"
- Dones referents que obren camí