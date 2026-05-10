«Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec
Una altra polèmica acció en aquest carrer esglaonat del Barri Vell reobre el debat sobre la convivència entre bicicleta, vianants i patrimoni
Una imatge amb un ciclista circulant per la Pujada de Sant Domènec ha obert un nou debat a Girona sobre els límits de la bicicleta en espais patrimonials i de vianants. La publicació, difosa a les xarxes, ha acumulat comentaris molt crítics amb una idea repetida: la ciutat pot ser un escenari atractiu per als amants de les dues rodes, però això no eximeix ningú de respectar els carrers, les escales i els entorns històrics.
La queixa se centra en la Pujada de Sant Domènec, al Barri Vell de Girona, un carrer esglaonat que forma part de la imatge més reconeixible del centre històric. Diversos usuaris lamenten que s’utilitzi aquest espai per fer una maniobra ciclista i ho vinculen amb una falta de respecte cap al patrimoni. «Cal respectar el Barri Vell de Girona», resumeix un dels comentaris. Un altre missatge apunta directament a les escales i es pregunta si «el patrimoni gironí que el fotin, no?».
Alguns usuaris demanen que s’imposi una multa, però amb la informació disponible no consta que hi hagi cap sanció ni cap actuació de la Policia Local o de l’Ajuntament de Girona. Tampoc hi ha cap dada que acrediti desperfectes a l’espai. L'enrenou, per tant, no és una sanció ni un incident confirmat amb danys, sinó el malestar que ha generat una imatge en un punt especialment sensible de la ciutat.
Ciclistes que també reclamen respecte
La polèmica no enfronta només veïns i ciclistes. Entre els comentaris també hi ha persones que es presenten com a aficionades a la bici i que critiquen l’acció perquè consideren que perjudica la imatge del col·lectiu. «Soc ciclista i gironí. Tant costa respectar?», escriu un usuari. Una altra veu, també vinculada al món de les bicicletes, defensa que Girona aculli ciclistes, però demana seriositat i respecte per l’entorn.
Aquest és el punt més delicat del debat: Girona és una ciutat cada vegada més associada al ciclisme, però també és una ciutat amb un patrimoni molt exposat, carrers estrets, escales transitades i espais on la convivència depèn sovint del comportament individual. La imatge de la Pujada de Sant Domènec ha servit de detonant per a un malestar més ampli, que barreja respecte a la ciutat, ús de l’espai públic i tensió acumulada al voltant d’algunes conductes incíviques. La publicació ha reactivat una discussió recurrent: com compatibilitzar l’atractiu ciclista de Girona amb la protecció dels espais patrimonials i la vida quotidiana dels veïns.
La convivència entre ciclistes, vianants i patrimoni torna així al centre del debat públic. Amb les dades disponibles, no es pot afirmar que el ciclista hagi causat danys ni que hagi estat identificat. Sí que es pot constatar que la maniobra a la Pujada de Sant Domènec ha encès les xarxes i ha deixat una advertència compartida fins i tot per una part del món ciclista: estimar Girona també vol dir saber on no toca fer segons què.
Subscriu-te per seguir llegint
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- El projecte del tramvia Girona-Banyoles comença a fer-ne via
- Un ferit crític i tres més de diversa gravetat en un accident a les Preses
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- L’Aeroport de Girona estrena noves rutes europees amb Jet2
- Ataquen muntatges reivindicatius d'escoles al carrer Nou de Temps de Flors