Primer diumenge massiu de 'Temps de Flors' després d'un dissabte plujós
Després d'un inici marcat per la pluja, el sol ha animat milers de persones a descobrir els 113 espais florits, alguns dels quals amb horari nocturn fins les 23 h per ser cap de setmana
El primer diumenge de 'Girona, Temps de Flors' ha omplert tots els racons de la ciutat des de quarts de deu del matí, quan les diferents zones ja es poden visitar. Com ja s'esperava, la ciutat s'ha convertit en un autèntic formiguer de colors, fragàncies i sobretot moltes ganes de passar una bona estona i gaudir de les flors. Després d'un dissabte passat per aigua, el sol d'avui ha animat milers de persones a desplaçar-se fins la capital gironina que acollirà visitants fins les nou del vespre i, en el cas de 17 espais interiors, fins les onze de la nit.
Una cita "obligada" per a tot Catalunya
L'esdeveniment, que enguany celebra la seva 71a edició s'ha consolidat com una de les cites més emblemàtiques que traspassa fronteres locals. Entre les riuades de gent s'hi troben gironins i gironines, però també famílies, grups o amics vinguts d'arreu del territori. Aquest és el cas de Tao Wang, que ha vingut des de Lleida amb els seus pares, aprofitant que allà és pont i tenen temps per gaudir. "He estat buscant fotos per internet, la gent m'ho va recomanar i ara que hi soc crec que és una cosa que s'ha de veure un cop a la vida", ha assegurat la jove lleidatana.
Des de Barcelona també ha arribat un degoteig constant de visitants, alguns per primer cop i d'altres fidels a la cita, com Ana González, una dona navarresa resident a la capital catalana que s'ha mostrat gratament sorpresa per l'estat actual de la ciutat: "Fa temps que no venia i m'ha sorprès la restauració de la Catedral i els Banys Àrabs; és per quedar-se dos dies aquí". Malgrat la voluntat d'estar-s'hi durant més temps, ha assegurat que la feina ho fa incompatible. Com ella, la gran majoria de visitants s'hi atansen només per passar el dia, del matí fins al vespre.
'Girona, Temps de Flors' arriba més enllà del turisme català, la cita es fa extensa a escala internacional. Alex Ovechkin és anglès i ha vingut amb la seva família, amb qui resideix a Barcelona. És la segona vegada que visiten la ciutat, però la primera durant el 'Temps de Flors' i ho han valorat molt positivament. Ovechkin ha destacat el "vibe" especial que aporten les flors: "Girona ja és bonica per si sola, però un festival així la fa més única i especial. Hi ha molt per veure i molta gent emocionada".
Molts dels qui venen, repeteixen. És el cas d'Araceli Cachapero, una senyora de Barcelona que va venir l'any passat i que enguany ha animat unes amigues per acompanyar-la. Ha recordat que altres anys el recorregut i els espais eren diferents i ha lamentat les cues en algunes ocasions: "No hem pogut entrar als banys Àrabs ni al museu, perquè hi havia molta cua". En general, però, tant ella com les seves amigues n'han fet una valoració molt positiva: "Recordava més flors en aquestes escales, però cada any va canviant i m'agrada molt".
Qui tampoc ha faltat a la cita són els castellers. Al voltant de les dues del migdia, la plaça de Sant Feliu ha acollit la Diada Castellera de Temps de Flors, organitzada pels Marrecs de Salt que han aixecat diversos castells, destacant un 9 de 7 en la tercera ronda. Envoltats de flors, han acabat amb pilars i vano de 5 juntament amb les tres colles convidades: els Sagals d'Osona, els Capgrossos de Mataró i els Xics de Granollers.
Un èxit que es tradueix en números
La gran afluència a la ciutat durant aquests dies no és només una sensació, als punts d'accés dels espais tot queda registrat. Al pati de la Casa Carles, la treballadora de l'entrada ha confirmat que la tendència a l'alça és real: "Ahir a la nit va haver-hi poca gent perquè plovia, però la veritat és que avui està entrant molta gent. Ja portem prop de 2.000 persones només aquest matí en aquest punt".
Un comptatge que no s'atura i que ressalta sobretot en les zones de més fàcil accés, com la plaça del Vi o la mateixa parada de la Casa Carles, enguany preparada per l'Agrupament Escolta i Guia Sant Narcís, que celebra el seu 75è aniversari. Una de les persones que hi ha tret el cap és precisament una antiga escolta, Dolors Bosch. La gironina ha reconegut que el Barri Vell és "impossible" de tanta gent que hi ha i que algunes zones són poc accessibles, tot i que el mapa ja indica les que sí que estan pensades per a gent amb mobilitat reduïda. D'altra banda, Bosch ha aplaudit l'èxit del 'Temps de Flors' i n'ha subratllat el caràcter festiu: "Més val que siguin festes que no pas guerres, que no ens agraden gaire en aquest món, però si és un món de flors: fantàstic".
Dels carrers a les terrasses
No tot han estat flors i violes. L'altra cara de l'èxit ha estat -i serà- la multitud de gent i el que això comporta: dificultat per aparcar —amb cotxes estacionats fins a la zona de la Devesa o el carrer Maragall—, llargues cues per entrar als espais més emblemàtics com els Banys Àrabs, l'Ajuntament o la Catedral i terrasses a vessar. Per a molts gironins i visitants assidus, com Maika Day i Maria Abrio, venir el diumenge és gairebé una tradició familiar que enguany ha estat marcada per la improvisació: "Hem decidit venir avui al matí perquè feia bon dia, tot i que sabem que diumenge és el dia que s'omple més".
Fins el 17 diumenge de maig, 'Girona Temps de Flors' tindrà els seus 113 racons a punt per a qui els vulgui visitar cada dia de 9.30 a 21 h i també espais nocturns els caps de setmana. Un festival que va començar l'any 1954 com una petita mostra floral en racons del Barri Vell i que s'ha convertit en un autèntic jardí immens i a l'abast de tothom.
