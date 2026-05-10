L'Ajuntament de Girona adjudica per 168.388 euros la defensa lletrada i la procuradoria a tres gabinets barcelonins
Per contenciosos i temes socials, civils, penals i per a procuradoria
El contracte, per dos anys, complementa el servei municipal que té dotze assessors jurídics
L’Ajuntament de Girona ha adjudicat a tres gabinets professionals amb seu o origen empresarial a Barcelona els serveis de defensa lletrada davant dels tribunals i els serveis de procurador, en un contracte dividit en cinc lots i amb una durada inicial de dos anys. L’import global és de 139.164 euros sense IVA, que puja a 168.388,44 euros amb IVA, cosa que equival a uns 84.200 euros anuals. El valor estimat del contracte és superior, de 306.160,80 euros, perquè incorpora les eventuals pròrrogues o modificacions previstes.
La contractació es va impulsar tot i que el consistori disposava de serveis jurídics municipals propis. La justificació és que aquests professionals assumeixen l’assessorament intern i el suport jurídic ordinari de l’Ajuntament, però la defensa lletrada davant dels tribunals requereix especialització processal, disponibilitat i experiència en diferents ordres jurisdiccionals —contenciós administratiu, social, penal i civil—. Per això, l’Ajuntament va optar per complementar l’estructura interna amb despatxos externs especialitzats.
Segons constava a la relació de llocs de Treball de l’Ajuntament de Girona per a l’any 2025, hi ha dotze places reservades a assessors jurídics municipals. Deu dins de l’àrea de Promoció Econòmica i serveis Jurídics i els altres dos a l’àrea de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania. No vol dir però, que totes estiguin actualment ocupades. El 2024, en una convocatòria, s’oferien dues places d’assessor jurídic per uns 67.100 euros bruts anuals cadascuna.
Aquesta externalització, per tant, no substitueix el servei jurídic municipal, sinó que el complementa en la part estrictament contenciosa i processal. També inclou un lot específic per al servei de procuradoria, necessari per a la representació formal de l’Ajuntament en determinats procediments judicials.
La licitació va despertar l’interès de vuit gabinets d’advocats, que es disputaven els diferents lots del contracte. Finalment, l’Ajuntament ha acabat adjudicant els serveis a tres firmes professionals.
Els escollits
Segons les adjudicacions publicades, FJM Advocats, SLP s’emporta tres dels cinc lots: el de defensa lletrada en l’ordre contenciós administratiu, per 58.000 euros sense IVA; el de defensa en l’ordre social, per 14.000 euros; i el de defensa en l’ordre civil, per 7.164 euros. En total, aquest despatx rebrà 79.164 euros sense IVA, és a dir, 95.788,44 euros amb IVA.
El lot de defensa lletrada en l’ordre penal ha estat adjudicat a Molins Advocats Defensa Penal, SLP, per 20.000 euros sense IVA, equivalents a 24.200 euros amb IVA. Finalment, el lot de procuradoria ha estat adjudicat a Anzizu, López y Castellanos Procuradores, SLP, per 40.000 euros sense IVA, és a dir, 48.400 euros amb IVA.
