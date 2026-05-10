L'Ajuntament de Girona inicia el procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia
L'Ajuntament ha d'avaluar si recupera, licita o remodela el servei, que finalitza aquest setembre
L’Ajuntament de Girona porta al ple municipal d'aquest dilluns l’inici del procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia, adjudicada fa 25 anys. El tràmit obre la porta al final jurídic de l’actual concessió i obligarà el consistori a decidir quin futur dona a aquest servei dins del parc: si recupera la possessió de l’espai, si en torna a licitar l’explotació o si fixa unes noves condicions i un model diferent.
El ple de juny del 2001 va aprovar el plec de la concessió del servei de bar-terrassa del Parc del Migdia, i el setembre d’aquell mateix any el va adjudicar a Ecobar Girona SL. La concessió es va atorgar per 25 anys i, per tant, venç aquest setembre. Ecobar Girona SL forma part del grup Boira, que actualment també explota el bar Núria. En aquest altre cas, la continuïtat del local resta pendent del futur de la plaça del Poeta Marquina, que encara no és de titularitat municipal.
El cànon anual (la quantitat que paga el concessionari per tenir el dret d’ocupar de manera privativa un espai públic municipal) es va establir el 2001 en dos milions de pessetes, l’equivalent a uns 12.000 euros. El contracte preveia, però, que aquesta xifra es pogués actualitzar anualment. A més, en el moment d’assumir l’equipament, l’empresa concessionària va haver d’abonar nou milions de pessetes (uns 54.000 euros), una quantitat equivalent al cost de construcció dels sanitaris i dels projectes tècnics presentats.
Aquest pagament inicial s’explica perquè abans de la concessió del 2001 ja hi havia una concessió vinculada a aquell espai, com a mínim relacionada amb els lavabos públics i els projectes tècnics. La concessió atorgada fa 25 anys no era només per explotar un bar, sinó també per construir les instal·lacions del bar-terrassa, posar-hi mobiliari i decoració, gestionar i mantenir els lavabos públics i prestar el servei a risc del concessionari.
L’àmbit ocupat per Ecobar Girona SL correspon a la part interior de l’edificació circular situada a la zona de l'estany, coberta per un porxo umbracle semicircular, amb uns 350 metres quadrats. El servei s’havia de prestar durant tot l’any, dins l’horari d’obertura del parc. El bar-terrassa forma part del parc del Migdia, l’espai urbanitzat als anys noranta sobre els terrenys de les antigues casernes militars.
Pròrroga denegada
Ecobar Girona SL va demanar prorrogar la concessió tres anys i nou mesos per l’impacte que havia tingut l’esclat de la pandèmia el març del 2020. Un informe de l’abril del 2022 va concloure que no es donaven les condicions per ampliar el termini de la concessió i el ple municipal del maig d’aquell any va desestimar la petició.
La decisió es va aprovar amb els vots del llavors equip de govern, format per Junts i ERC, i de Guanyem, que aleshores era a l’oposició i ara encapçala el govern municipal. El concessionari va presentar un recurs de reposició contra aquell acord, però l’Ajuntament també el va rebutjar el juliol del 2023.
