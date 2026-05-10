«Prop de 2.000 persones en menys de quatre hores»
Des de 1954, ‘Girona, Temps de Flors’ ha crescut fins a ser un immens jardí que ocupa més d’un centenar d’espais i atrau milers de visitants
Quan arriba el maig, Girona es prepara per una nova edició de ‘Girona, Temps de Flors’. I això també vol dir una nova allau de visitants emocionats per passejar pels carrers florits. Enguany se celebra la 71a edició, que compta amb 141 projectes florals repartits en 113 espais de la ciutat.
La gran afluència a la ciutat durant aquests dies no és només una sensació, als punts d’accés dels espais tot queda registrat. Al pati de la Casa Carles, la treballadora de l’entrada va confirmar que la tendència a l’alça és real: «Dissabte a la nit va haver-hi poca gent perquè plovia, però la veritat és que diumenge està entrant molta gent. Ja portem prop de 2.000 persones només aquest matí en aquest espai».
Un comptatge que no s’atura i que ressalta sobretot en les zones de més fàcil accés, com la plaça del Vi o la mateixa parada de la Casa Carles, enguany preparada per l’Agrupament Escolta i Guia Sant Narcís, que celebra el seu 75è aniversari. Una de les persones que hi va treure el cap diumenge era precisament una antiga escolta, Dolors Bosch. La gironina va reconèixer que el Barri Vell és «impossible» de tanta gent que hi ha i que algunes zones són poc accessibles per a ella i el seu marit, tot i que el mapa ja indica les que sí que estan pensades per a gent amb mobilitat reduïda. D’altra banda, Bosch va aplaudir l’èxit del ‘Temps de Flors’ i en va subratllar el caràcter festiu: «Més val que siguin festes que no pas guerres, que no ens agraden gaire en aquest món, però si és un món de flors: fantàstic».
Dels carrers a les terrasses
No tot són flors i violes. L’altra cara de l’èxit és -i serà- la multitud de gent que atrau i el que això comporta: dificultat per aparcar —amb cotxes estacionats fins a la zona de la Devesa o el carrer Maragall—, llargues cues per entrar als espais més emblemàtics com els Banys Àrabs, l’Ajuntament o la Catedral i terrasses a vessar. Per a molts gironins i visitants assidus, com Maika Day i Maria Abrio, venir el diumenge és gairebé una tradició familiar que enguany ha estat marcada per la improvisació: «Hem decidit venir avui al matí perquè feia bon dia, tot i que sabem que diumenge és el dia que s’omple més».
Fins el 17 diumenge de maig, ‘Girona Temps de Flors’ tindrà els seus 113 racons a punt per a qui els vulgui visitar cada dia de 9.30 a 21 h i també espais nocturns els caps de setmana. Un festival que va començar l’any 1954 com una petita mostra floral en racons del Barri Vell i que s’ha convertit en un autèntic jardí immens i a l’abast de tothom.
