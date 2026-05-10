Normalitzat el servei després que una avaria deixés sense aigua tres barris de Girona
La incidència va començar dissabte a la tarda a causa d'una fuita entre l'avinguda de França i el pont de la Barca
ACN
Girona
La companyia subministradora d'aigua de Girona, l'empresa pública CATSA, ha informat que el servei d'aigua ja s'ha normalitzat, després que una avaria deixés a més de 3.000 clients dels barris de Taialà, Germans Sàbat i Domeny sense servei durant unes hores. La incidència va començar dissabte a la tarda a causa d'una fuita entre l'avinguda de França i el pont de la Barca i també ha tingut afectacions a Fontajau i Sarrià de Ter.
Durant aquesta matinada i matí, alguns abonats han recuperat parcialment el subministrament d'aigua, però amb una pressió mínima. Els equips tècnics hi ha treballat sobre el terreny i cap a dos quarts de dues d'aquest diumenge han assegurat que el servei estava normalitzat.
