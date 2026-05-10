Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florsagenda Gironaaparcaments Gironaaeroport de GironahantavirusFires de GironaSpar Girona
instagramlinkedin

Normalitzat el servei després que una avaria deixés sense aigua tres barris de Girona

La incidència va començar dissabte a la tarda a causa d'una fuita entre l'avinguda de França i el pont de la Barca

Imatge del lloc de l'avaria, a Girona

Imatge del lloc de l'avaria, a Girona / Ajuntament de Girona

ACN

Girona

La companyia subministradora d'aigua de Girona, l'empresa pública CATSA, ha informat que el servei d'aigua ja s'ha normalitzat, després que una avaria deixés a més de 3.000 clients dels barris de Taialà, Germans Sàbat i Domeny sense servei durant unes hores. La incidència va començar dissabte a la tarda a causa d'una fuita entre l'avinguda de França i el pont de la Barca i també ha tingut afectacions a Fontajau i Sarrià de Ter.

Durant aquesta matinada i matí, alguns abonats han recuperat parcialment el subministrament d'aigua, però amb una pressió mínima. Els equips tècnics hi ha treballat sobre el terreny i cap a dos quarts de dues d'aquest diumenge han assegurat que el servei estava normalitzat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents