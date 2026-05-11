Exposició única a Girona: 64 obres repassen l'evolució artística de la Setmana Santa des del 1947
La mostra organitzada per la Junta de Confraries de la Setmana Santa de Girona exhibeix 64 obres per celebrar el vuitantè aniversari de la junta
Coincidint amb Temps de Flors, la Junta de Confraries de la Setmana Santa de Girona ha organitzat una exposició de les obres i cartells que han anunciat els actes de la Setmana Santa. La mostra es va inaugurar aquest dissabte i es podrà veure fins diumenge a la basílica de Sant Feliu entre dos quarts de deu del matí i les nou de la nit.
L'exposició recull 64 obres (30 cartells i 34 originals) per repassar l'evolució artística de Girona, des de la creació de Martínez Bigordà el 1947 fins a la proposta de Fe i Llum i Laia Batlle d'aquest 2026. Entre 1947 i 1989 els cartells són una donació de Jaume Gauchia.
En la mostra, així, es poden veure les diferents tècniques que s'han utilitzat per fer cartells, des de pintura o il·lustració digital, passant per la fotografia, el disseny gràfic o el collage. Cal tenir en compte que entre 1977 i 1988 no hi va haver cartell, o bé no s'ha localitzat. Tampoc entre 1971 i 1975.
La Junta de Conferies de la Setmana Santa de Girona va néixer el 1946, impulsada pel llavors bisbe Josep Cartañà. La junta va pensar que organitzar una exposició d'aquestes característiques per Temps de Flors era la millora manera de donar a conèixer la junta, la Setmana Santa i Girona amb motiu del vuitantè aniversari.
