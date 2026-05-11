Urbanisme
Girona ja té l’empresa que farà les obres de la passera de la Font del Rei
L’actuació, de 928.702 euros, permetrà rehabilitar i ampliar la infraestructura municipal clausurada des del 2020 per alguns problemes estructurals
L’Ajuntament de Girona ha fet un nou pas per desencallar la passera de la Font del Rei, tancada des de finals del 2020 per problemes estructurals. La mesa de contractació ha proposat adjudicar les obres de rehabilitació estructural a l’empresa Artífex Infraestructuras SLU, l’única companyia que s’ha presentat a la licitació.
Segons consta a l’acta de la mesa, la reunió es va celebrar el 30 d’abril i l’empresa va obtenir la màxima puntuació en el procés d’avaluació. L’actuació té un pressupost de 928.702,45 euros, IVA inclòs, i un termini d’execució de tretze mesos. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ja havia avançat aquest calendari, durant la reunió amb veïns de l’Eixample, on va situar l’inici de les obres aquesta tardor.
La passera està clausurada des del desembre del 2020, quan es va tallar el pas de vianants per motius de seguretat després que un informe tècnic detectés patologies estructurals. Els problemes afectaven sobretot la part inferior de la infraestructura, amb bigues oxidades i lloses de formigó malmeses. Des de llavors, el pas ha continuat tancat, tot i ser un punt de connexió important per a l’entorn de la Font del Rei.
Accessibilitat i seguretat
El projecte preveu rehabilitar l’estructura i adaptar-la als criteris actuals d’accessibilitat i seguretat. Una de les principals millores serà l’ampliació de l’amplada útil, que passarà dels 1,40 metres actuals als 2,80 metres. Aquest canvi facilitarà el pas de vianants i permetrà l’ús de la infraestructura per part de persones amb mobilitat reduïda.
La futura passera també incorporarà il·luminació a banda i banda, amb l’objectiu de reforçar la sensació de seguretat, especialment en hores de poca llum. A més, s’hi instal·laran baranes transparents per millorar el confort dels usuaris i reduir la sensació d’encaixonament durant el pas.
La infraestructura es va construir fa uns cinquanta anys de manera provisional mentre es projectava el pont de la Font del Rei, però amb el temps es va consolidar com un pas habitual per als veïns de la zona. Ara, després de més de cinc anys tancada, el consistori encara la recta final administrativa abans de l’inici de les obres.
La mesa de contractació ha acordat requerir a Artífex Infraestructuras SLU la documentació necessària per formalitzar l’adjudicació en un termini de set dies hàbils. Entre aquesta documentació hi ha la garantia definitiva, la pòlissa d’assegurances i la relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte.
Cristina Cervià
Més enllà de la reforma tècnica, el projecte també tindrà una dimensió simbòlica. L’Ajuntament ha previst que la nova passera porti el nom de l’actriu i directora gironina Cristina Cervià, morta el 2019 a causa d’un càncer, com a reconeixement a la seva trajectòria i a la seva implicació en el teixit cultural de la ciutat.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'Ajuntament de Girona inicia el procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- Mor el ferit crític de l’accident de trànsit múltiple de la Vall d'en Bas
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
- El Cul del Món, cuina de prop amb arrels al Marroc
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- «A Vigo vaig gaudir moltíssim, però hauria estat molt gros pujar a Primera amb el Palamós»