Habitatge municipal de Girona ocupat: el consistori inicia el procés de recuperació forçosa
Després de detectar un nou pany i la desaparició d'una porta antiocupa, l'Ajuntament inicia els tràmits per recuperar la possessió d'un pis municipal
L’Ajuntament de Girona ha aprovat recuperar d’ofici la possessió d’un habitatge municipal del carrer Mare de Déu dels Àngels, al barri de Santa Eugènia, que està ocupat. El pis, situat al número 26, havia estat destinat al servei públic d’habitatge i el consistori ha acordat requerir que quedi lliure en un termini de vuit dies hàbils. Si no es compleix voluntàriament, l’Ajuntament preveu executar-ne la recuperació de manera forçosa, amb l’autorització judicial prèvia per entrar al domicili.
El cas es remunta al març del 2023, quan l’Ajuntament va comprar l’immoble en exercici del dret de tanteig i retracte i el va destinar a habitatge públic. Posteriorment, el va utilitzar per reallotjar una família amb resolució favorable de la Mesa d’emergències econòmiques i socials de Catalunya fins al 18 d’agost del 2025, quan la família va retornar les claus després que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya li entregués un habitatge social. Un cop recuperat el pis, i quan els tècnics municipals hi van anar per iniciar les obres d’adequació, van detectar un pany nou a la porta i la desaparició de la porta antiocupa. Arran d’aquests fets, la Policia Municipal va comprovar l’estat de l’habitatge i hi va identificar dues persones, una mare amb la seva filla.
Una de les persones identificades va presentar al·legacions contra l’expedient, però el ple municipal d'aquest dilluns les ha desestimat. Amb aquest acord, el consistori fa un pas més per recuperar l’immoble i tornar-lo a posar a disposició del servei públic d’habitatge.
La regidora de Regidora de Contractació, Patrimoni i Serveis Informàtics, M. Àngels Planas, ha explicat en el ple d'aquest dilluns, igual que ha fet anteriorment en casos similars, que els habitatges socials els fan servir "persones necessitades". En aquest sentit, ha apuntat que hi ha unes "llistes d'esperes" i que hi ha d'haver "igualtat d'oportunitat". "No pot ser que qui se salta les normes tingui un premi, mentre que qui li toqui per llista no en pugui fer ús", ha conclòs Planas.
