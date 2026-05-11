Un incendi de xemeneia deixa fum per una esquerda en un edifici de Girona

Els efectius van comprovar que no hi hagués monòxid de carboni al domicili

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu. / Europa Press

Eva Batlle

Girona

Un incendi de xemeneia va mobilitzar diumenge a la nit els Bombers de la Generalitat fins a l’avinguda de Lluís Pericot, a la ciutat de Girona.

Fins al lloc s’hi van desplaçar tres dotacions dels Bombers, que en arribar a l’edifici van comprovar que hi havia una esquerda per on sortia fum. Segons informen des del cos d’emergències, dues de les dotacions van treballar-hi durant aproximadament una hora, mentre que la tercera s’hi va quedar més estona per acabar de revisar la zona afectada.

En cap cas es van haver de lamentar persones ferides. Els efectius també van fer comprovacions al domicili per assegurar-se que no hi quedés presència de monòxid de carboni.

