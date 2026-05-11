L'Ajuntament de Girona modifica l'ordenança de venda no sedentària tres mesos després de la seva aprovació
La vicealcaldessa Gemma Geis defensa que la modificació de l'ordenança de venda no sedentària és un pas endavant per al desplegament de les noves bases
L’Ajuntament de Girona ha aprovat inicialment modificar l’ordenança reguladora de la venda no sedentària en mercats de marxants només tres mesos després que la norma quedés aprovada definitivament. A grans trets, els canvis afecten el règim sancionador i la protecció del parc de la Devesa, segons ha explicat en el ple d’aquest dilluns la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis.
Arran d’un informe de l’àrea d’Acció Climàtica, la modificació estableix que els vehicles hagin de quedar a una “distància mínima de quatre metres” dels plàtans del parc de la Devesa. També ordena les “entrades i sortides” dels vehicles. Aquestes mesures s’afegeixen a la prova pilot que Geis ja va avançar al febrer, quan es va aprovar l’ordenança, per traslladar el mercat dels dimarts de la Devesa cap a la zona asfaltada que ressegueix el riu Ter.
Més enllà de les mesures per preservar el parc, la modificació també preveu que es pugui retirar l’autorització de parada quan hi hagi dues sancions fermes per impagament, un supòsit que amb la normativa anterior, segons Geis, “no quedava clar”. Finalment, s’estableix que la relació amb l’administració es faci per mitjans electrònics.
Pendent del desplegament de les bases
La vicealcaldessa ha precisat que el nou sistema encara no s’ha desplegat perquè abans cal aprovar les bases i adjudicar les autoritzacions de les parades, un procés que pot allargar-se un any o més. Geis ha avançat que l’objectiu és deixar-ho “tot endreçat” abans que les noves bases entrin en funcionament i preveu que les bases es puguin portar a aprovació en el pròxim ple del mes de juny.
La vicealcaldessa ha defensat que la modificació serveix per posar ordre durant el “període intermedi” fins que s’aprovin i s’adjudiquin les noves bases dels mercats. Segons ha comentat, l’Ajuntament ha detectat millores que vol incorporar abans que el nou sistema entri plenament en funcionament.
Quan el nou model s’apliqui, el mercat de la Devesa passarà a tenir un màxim de 90 parades els dimarts, quan ara en té 130, i 150 els dissabtes, reduint en una dotzena les actuals. En el cas del mercat de Can Gibert del Pla, es mantindran les 30 parades actuals dels dijous.
Una modificació que ha "sobtat"
La modificació de l’ordenança es s'ha aprovat només amb els vots a favor del govern municipal (Guanyem, Junts i ERC). Vox hi ha votat en contra, mentre que el PSC i el PP s'han abstingut. La portaveu socialista, Bea Esporrín, ha explicat que els havia “sobtat” que es modifiqui l’ordenança tres mesos després d’aprovar-la i després que l’Ajuntament destinés “més de 3.000 euros en serveis externs” per elaborar-la.
Esporrín també ha expressat “preocupació” per l’impacte que la modificació pugui tenir en la preservació de la Devesa i ha reclamat “alternatives” perquè els paradistes puguin aparcar. Tamb´´e ha lamentat que, quan s'ha fet aquesta modificació, "no hi ha hagut comunicació ni consulta amb les parts interessades", i que ha deixat clar que els problemes de neteja que recull la nova ordenança "no es compleixen". Geis, en canvi, ha defensat que els canvis representen “un pas endavant enorme” de cara al desplegament de les noves bases i ha recordat que l'ordenança encara no ha entrat en vigor.
