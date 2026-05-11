L'Ajuntament de Girona restaura l'escut heràldic de la reina Joana Enríquez del segle XV
La intervenció de la peça, datata de 1467, busca corregir el desgast superficial, la brutícia i les fissures per preservar el patrimoni gironí
L’Ajuntament de Girona restaurarà aquest maig l’escut heràldic de la reina Joana Enríquez, una peça del segle XV integrada a la porta d’accés de la Torre Gironella, el punt més elevat de la muralla romana i un dels espais defensius més rellevants de la ciutat. La intervenció, encarregada a Conservació de Patrimoni 4restaura S.L., començarà el 19 de maig i s’allargarà aproximadament quinze dies. El relleu presenta un estat de conservació delicat, amb desgast superficial, brutícia acumulada, petites fissures i alguns despreniments. El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, ha subratllat que “continuem apostant per una política activa de conservació del patrimoni, treballant amb criteris rigorosos i amb la voluntat de posar en valor elements que expliquen episodis clau de la nostra memòria col·lectiva”, i ha remarcat també la rellevància del paper de la reina Joana durant el setge de Girona.
L’escut està situat a la porta que comunica la Torre Gironella amb el pati de les Casernes d’Alemanys i, pel seu valor patrimonial, qualsevol actuació requeria l’autorització prèvia de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de la Generalitat, que ja l’ha concedida. Els treballs previstos inclouran neteja en sec i en humit, tractament d’esquerdes i fissures i consolidació dels fragments malmesos. Si cal, també es faran reintegracions mínimes per estabilitzar la peça, sempre preservant-ne l’autenticitat. A més de la restauració, l’Ajuntament preveu fer-ne una reproducció que s’incorporarà a l’exposició del Museu d’Història “Girona 2.100 anys d’història: 21 objectes per a 21 segles”, de la qual es donaran més detalls pròximament.
Datada de 1467
La peça, datada el 1467, està feta amb pedra calcària nummulítica de Girona i té unes dimensions aproximades de 0,80 per 0,60 metres. L’escut mostra, a l’esquerra, els tres pals del Senyal Reial d’Aragó i, a la dreta, un castell i un lleó rampant, símbols associats a la força i a la noblesa. El seu valor no és només artístic. Joana Enríquez, reina de Navarra i consort de la Corona d’Aragó, va tenir un paper destacat durant la guerra civil catalana del segle XV. L’any 1462 es va refugiar a Girona amb el seu fill Ferran, el futur Ferran el Catòlic, i va dirigir la defensa de la ciutat durant el setge impulsat per les tropes de la Generalitat i els seus aliats francesos.
En aquell context, la reina va impulsar millores en el sistema defensiu gironí i una de les actuacions més significatives va ser precisament la construcció de la coneguda com a porta de la reina Joana, que facilitava la comunicació amb aquest punt fortificat. La restauració de l’escut coincidirà amb la cloenda de l’exposició “(RES) ÉS VERITAT”, dedicada a Vicenç Huedo, dins la qual s’ha inclòs també aquest homenatge al patrimoni històric de la ciutat.
