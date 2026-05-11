Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
L’alcalde de Girona critica que s’utilitzi el patrimoni de la ciutat “per fer el fatxenda” i recorda que la Policia Municipal manté actiu un dispositiu per sancionar conductes incíviques al Barri Vell
La polèmica pel vídeo d’un ciclista circulant per les escales de la Pujada de Sant Domènec, al Barri Vell de Girona, ja té resposta institucional. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha anunciat aquest dilluns que ha ordenat "obrir un expedient" pel cas i que es facin “les actuacions corresponents” després que aquests dies s’hagin fet virals imatges de cicloturistes fent maniobres en espais patrimonials de la ciutat.
En un missatge a les xarxes, Salellas ha estat contundent a la xarxa X, antiga Twitter i ha criticat els cicloturistes que, segons ha dit, “menystenen el patrimoni de la ciutat i l’utilitzen per fer el fatxenda”. L’alcalde ha vinculat directament el cas amb la necessitat de protegir els espais històrics i de garantir la convivència entre bicicletes, vianants i veïns en punts especialment sensibles del Barri Vell.
La reacció arriba després de la indignació generada per una imatge difosa a Instagram en què es veu un ciclista pujant les escales de la Pujada de Sant Domènec, un dels indrets més emblemàtics del centre històric de Girona. El vídeo va provocar nombrosos comentaris crítics, amb missatges que reclamaven “respectar el Barri Vell” i advertien que l’atractiu ciclista de la ciutat no pot justificar conductes que posin en qüestió el respecte pel patrimoni.
Sancionar ciclistes
Salellas també ha recordat que la Policia Municipal de Girona manté actiu durant tot l’any un dispositiu per sancionar aquelles persones que no respecten el patrimoni ni els senyals de circulació establerts al Barri Vell els darrers anys. Amb tot, l’alcalde no ha detallat quines actuacions concretes es faran en aquest cas.
La Pujada de Sant Domènec és un carrer esglaonat i un dels punts més fotografiats de Girona. Precisament per això, la imatge del ciclista ha reobert un debat recurrent a la ciutat: com compatibilitzar el pes creixent del ciclisme i del cicloturisme amb la preservació del patrimoni, la seguretat dels vianants i la vida quotidiana dels veïns del centre històric. La polèmica també ha generat crítiques dins del mateix món ciclista.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'Ajuntament de Girona inicia el procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- Mor el ferit crític de l’accident de trànsit múltiple de la Vall d'en Bas
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
- El Cul del Món, cuina de prop amb arrels al Marroc
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- «A Vigo vaig gaudir moltíssim, però hauria estat molt gros pujar a Primera amb el Palamós»