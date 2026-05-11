La UdG impulsa un cor comunitari per promoure el benestar a través de la música

El projecte, amb una vintena de participants del PDI i el PTGAS, oferirà un concert gratuït dijous a la Casa de la Cultura de Girona

L’entrada de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona / Aniol Resclosa

Redacció

El Cor Comunitari de la Universitat de Girona oferirà aquest dijous 14 de maig un concert obert al públic a l’Auditori Josep Viader de la Casa de la Cultura de Girona. L’actuació començarà a les 13.00 hores i l’entrada serà gratuïta. La iniciativa forma part d’un projecte interuniversitari finançat per l’AGAUR, amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona, que n’és la coordinadora, la Universitat de Girona i la Universitat de Lleida. L’objectiu és explorar el potencial de les pràctiques artístiques col·lectives com a eina per afavorir el benestar personal i social dins l’àmbit universitari.

El cor de la UdG està format per una vintena de membres del personal docent i investigador i del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis procedents de diferents campus de la universitat. La formació està dirigida per la professora Anna M. Agudo i ha comptat amb un equip artístic i de recerca integrat per nou professors de la Facultat d’Educació i Psicologia. El concert posarà punt final a l’experiència desenvolupada al campus Barri Vell, tot i que el projecte neix amb voluntat de possible continuïtat. La proposta s’ha basat en la creació d’un espai de trobada, cohesió i expressió compartida a través del cant col·lectiu.

Sota el lema «Tot floreix amb alegria… i la música, també!», l’actuació vol compartir amb la ciutadania el resultat del procés i reivindicar el paper de les arts en la construcció de comunitat dins la universitat.

