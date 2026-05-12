La Creu Roja impulsa el benestar d'infants i joves hospitalitzats amb més de 1.200 persones ateses al Trueta
El projecte Infància Hospitalitzada reforça l'acompanyament emocional, el suport educatiu i les activitats lúdiques en entorns hospitalaris
La Creu Roja, a través de l'àrea de Joventut, va atendre durant el 2025 un total de 1.212 persones a hospital Josep Trueta de Girona a través del projecte Infància Hospitalitzada. La intervenció, que va comptar amb el suport d'11 voluntaris, reforça l'acompanyament emocional, el suport educatiu i les activitats lúdiques per a infants, joves i famílies en entorns hospitalaris.
Creu Roja Joventut recorda que “l'hospitalització suposa per a la infància una ruptura amb el seu entorn quotidià, obligant a adaptar-se a un espai desconegut, amb noves rutines, normes i persones”. Segons l’entitat, aquesta situació pot afectar no només la salut física dels infants i adolescents, sinó també el seu desenvolupament emocional, social i educatiu.
El programa compta, d'una banda, amb jocs, manualitats, animació a la lectura i propostes musicals, que s’adapten a l’edat, a l’estat de salut i a les circumstàncies de cada infant o jove, i que es duen a terme en aules hospitalàries, espais pediàtrics, sales habilitades o a les habitacions. Pel que fa al suport escolar, el programa vol reduir l’impacte de l’ingrés en el procés educatiu, oferint reforç en diferents matèries o eines digitals per facilitar la continuïtat acadèmica durant l’estada a l’hospital. En l'àmbit de l'acompanyament, els voluntaris fan companyia als menors ingressats, especialment en moments en què no poden estar amb les seves famílies. En aquest sentit, l'entitat remarca que “és clau per prevenir situacions de solitud, especialment en ingressos prolongats o complexos”.
El programa també inclou accions adreçades a les famílies. En aquest sentit, Creu Roja Joventut destaca que “troben en el voluntariat un espai de respir i suport”. A través de tallers i activitats compartides, es busca reduir la càrrega emocional que comporta l’hospitalització d’un fill.
En dates assenyalades com el Dia de la Infància Hospitalitzada, que es commemora aquest dimecres, l’entitat intensifica l’activitat amb iniciatives com la preparació de kits d’oci o l’ambientació d’espais hospitalaris, en coordinació amb altres entitats i amb els centres sanitaris.
L'entitat també subratlla el paper del voluntariat en el projecte, a partir d'on assegura que “la seva implicació contribueix a millorar l'estat anímic dels nens, nenes i adolescents, afavorint actituds més positives davant els desafiaments derivats de la malaltia”. L’entitat preveu continuar reforçant la iniciativa amb més formació per al voluntariat, nous materials de suport i una coordinació més estreta amb els centres hospitalaris. També fa una crida a la col·laboració de la ciutadania i de les empreses per ampliar l’abast del projecte. Amb tot, Creu Roja Joventut defensa que iniciatives com Infància Hospitalitzada permeten “retornar-los espais de joc, aprenentatge i acompanyament que contribueixen a preservar el seu benestar i el seu desenvolupament”.
