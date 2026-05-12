Detinguda una parella per cultivar 597 plantes de marihuana en una casa de Llagostera
Els Mossos també van detectar una escomesa elèctrica connectada directament a la xarxa
Els Mossos d’Esquadra han detingut una parella per cultivar marihuana en una casa de Llagostera. Es tracta d'un home i una dona, de 51 i 44 anys, amb antecedents que estan acusats de ser presumptes autors d’un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric per una plantació de marihuana.
La investigació va començar després que els agents de la Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona tinguessin indicis que en un domicili del municipi hi podria haver una plantació interior de marihuana.
El passat 5 de maig, els agents van fer una entrada i escorcoll a l’habitatge. A dins hi van localitzar dues persones, que van ser identificades, i una plantació amb un total de 597 plantes de marihuana.
Durant l’escorcoll també es van intervenir diversos estris destinats al cultiu, entre els quals hi havia dos filtres d’aire, set panells de llum led, dos ventiladors, dos aparells d'’aire condicionat, un extractor, quinze llums i 23 transformadors, segons la policia.
A més, els Mossos van detectar una escomesa elèctrica connectada directament a la xarxa, motiu pel qual també se’ls va atribuir un delicte de defraudació de fluid elèctric.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
- L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec