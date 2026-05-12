Girona assegura que la nova concessió del bar del parc Migdia anirà en la "mateixa línia" que l'actual

El consistori gironí aprova la fi de la concessió a Ecobar Girona SL després de 25 anys i estudia mantenir un model de gestió similar per al nou equipament

La terrassa del bar del parc del Migdia. / David Aparicio

Josep Coll

L'Ajuntament de Girona estudia que la nova concessió del bar-terrassa del parc del Migdia vagi en la "mateixa línia" que la que acabarà el setembre d'aquest any després de 25 anys. En el ple municipal d'aquest dilluns, el consistori ha aprovat iniciar el procediment per extingir la concessió de l'equipament a Ecobar Girona SL, que va començar el servei el setembre de 2001. Ho ha fet amb el vot a favor de l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC), el PP i Vox i l'abstenció del PSC.

La portaveu del PSC, Bea Esporrín, ha demanat quin serà el "model de gestió de la nova concessió", al mateix temps que s'ha mostrat preocupada per "tenir-ho tot licitat el setembre", ja que "porta temps fer tot el procés" i no volen que hi hagi una "pròrroga forçosa".

La regidora de Contractació, Patrimoni i Serveis Informàtics, M. Àngels Planas, ha respost assegurant que "fa dies" que treballen en aquesta nova concessió i que, ara "s'està acabant de treballar amb els serveis de patrimoni i jurídics". També ha deixat clar que estan "contents" del servei que dona l'equipament i que la nova concessió "anirà amb la mateixa línia", perquè el que hi ha ara "agrada i funciona". Ara bé, també ha explicat que s'ha de "mirar si hi ha cap altra concessió que es pugui fer".

El ple municipal d'aquest dilluns. / Aniol Resclosa

Denega una pròrroga per l'impacte de la Covid-19

Quant els termins, Planas ha remarcat que van "amb temps". La nova concessió farà que diferents empreses puguin optar a gestionar l'equipament. Fa tres anys, Ecobar Girona SL va demanar prorrogar la concessió tres anys i nou mesos per l’impacte de la pandèmia. El ple municipal del maig de 2022 va rebutjar la pròrroga.

L’espai ocupat per la concessionària correspon a la part interior de l’edificació circular situada a la zona de l'estany, coberta per un porxo umbracle semicircular, amb uns 350 metres quadrats. El servei es presta durant tot l'any, segons marca l'encara concessió. El bar-terrassa del parc del Migdia va entrar en funcionament pocs anys més tard que s'urbanitzés l'espai durant els anys noranta sobre els terrenys de les antigues casernes militars.

