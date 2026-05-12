L’Ajuntament de Girona comprarà portes antivandàliques per protegir pisos municipals dels ocupes
El consistori busca una empresa que faci una desena d'intervencions amb canvi de pany, el bloqueig d'entrades i set serveis d’urgència en un contracte d’un any
L’Ajuntament de Girona preveu una desena d’actuacions de serralleria en habitatges municipals afectats per llançaments judicials derivats de recuperacions municipals. Així consta en el plec del contracte menor mixt de serveis i subministrament que ha impulsat l’Oficina Municipal d’Habitatge per garantir l’accés, el tancament i la protecció d’aquests immobles fins que puguin ser novament adjudicats per a finalitats socials.
El document situa en deu les actuacions estimades que comportaran treballs de serralleria amb canvi de pany o cilindre, amb una durada mitjana d’una hora per intervenció. D’aquestes, el consistori calcula que n'hi haurà vuit que també inclouran tasques associades a portes antivandàliques, com ara la seva manipulació, instal·lació o retirada. Aquestes feines afegirien aproximadament una hora i mitja més de dedicació per actuació.
El contracte també preveu tres actuacions addicionals de retirada i retorn de portes antivandàliques, sense canvi de pany, així com la possible adquisició de tres portes noves en cas que l’Ajuntament no disposi d’estoc municipal suficient. En conjunt, el plec estima una dedicació total aproximada de 26,5 hores per operari, que a efectes de dimensionament s’arrodoneix a 27 hores.
Un altre element destacat és la previsió d’urgències. L’Ajuntament calcula que al voltant del 50% de les actuacions podrien requerir tramitació urgent, amb un preavís inferior a 24 hores. Per aquest motiu, el contracte incorpora una estimació de 7 recàrrecs d’urgència, amb un import unitari de 150 euros.
El pressupost base de licitació és de 6.755,82 euros, IVA inclòs, dels quals 5.583,32 euros corresponen a l’import net. El contracte combina serveis de serralleria i subministrament de portes antivandàliques, amb una durada prevista d’un any a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació.
Uns 200 habitatges
Segons el plec, l’Ajuntament disposa de més de 200 habitatges destinats a lloguer social i considera necessari preservar els immobles municipals recuperats en l’actual context de tensió residencial. L’objectiu és evitar incidències que en dificultin la conservació i la posterior posada a disposició per a usos socials.
Les actuacions previstes inclouen l’obertura d’habitatges, el canvi de panys o cilindres estàndard amb dues còpies de clau, la instal·lació de portes antivandàliques, el transport, la retirada i el retorn d’aquestes portes quan l’habitatge es torni a adjudicar o quan ho requereixi l’Oficina Municipal d’Habitatge.
Tot i les previsions, el consistori remarca que les xifres tenen un caràcter orientatiu i no vinculant. La prestació s’executarà a demanda, d’acord amb les necessitats reals que determini l’Oficina Municipal d’Habitatge, i es pagarà mitjançant preus unitaris fins a l’import màxim del contracte, sense compromís d’esgotar-lo ni d’assolir un nombre mínim d’actuacions.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'Ajuntament de Girona inicia el procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia
- Mor el ferit crític de l’accident de trànsit múltiple de la Vall d'en Bas
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats