Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de FlorsRayo - GironaLlet NostraPastisseria SansEquip virusCoquito RodríguezFestivals d'estiu
instagramlinkedin

L’Ajuntament de Girona comprarà portes antivandàliques per protegir pisos municipals dels ocupes

El consistori busca una empresa que faci una desena d'intervencions amb canvi de pany, el bloqueig d'entrades i set serveis d’urgència en un contracte d’un any

Porta antivandàlica en un edifici del barri de Can Gibert del Pla.

Porta antivandàlica en un edifici del barri de Can Gibert del Pla. / Arniol Resclosa (Arxiu)

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

L’Ajuntament de Girona preveu una desena d’actuacions de serralleria en habitatges municipals afectats per llançaments judicials derivats de recuperacions municipals. Així consta en el plec del contracte menor mixt de serveis i subministrament que ha impulsat l’Oficina Municipal d’Habitatge per garantir l’accés, el tancament i la protecció d’aquests immobles fins que puguin ser novament adjudicats per a finalitats socials.

El document situa en deu les actuacions estimades que comportaran treballs de serralleria amb canvi de pany o cilindre, amb una durada mitjana d’una hora per intervenció. D’aquestes, el consistori calcula que n'hi haurà vuit que també inclouran tasques associades a portes antivandàliques, com ara la seva manipulació, instal·lació o retirada. Aquestes feines afegirien aproximadament una hora i mitja més de dedicació per actuació.

El contracte també preveu tres actuacions addicionals de retirada i retorn de portes antivandàliques, sense canvi de pany, així com la possible adquisició de tres portes noves en cas que l’Ajuntament no disposi d’estoc municipal suficient. En conjunt, el plec estima una dedicació total aproximada de 26,5 hores per operari, que a efectes de dimensionament s’arrodoneix a 27 hores.

Un altre element destacat és la previsió d’urgències. L’Ajuntament calcula que al voltant del 50% de les actuacions podrien requerir tramitació urgent, amb un preavís inferior a 24 hores. Per aquest motiu, el contracte incorpora una estimació de 7 recàrrecs d’urgència, amb un import unitari de 150 euros.

El pressupost base de licitació és de 6.755,82 euros, IVA inclòs, dels quals 5.583,32 euros corresponen a l’import net. El contracte combina serveis de serralleria i subministrament de portes antivandàliques, amb una durada prevista d’un any a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació.

Uns 200 habitatges

Segons el plec, l’Ajuntament disposa de més de 200 habitatges destinats a lloguer social i considera necessari preservar els immobles municipals recuperats en l’actual context de tensió residencial. L’objectiu és evitar incidències que en dificultin la conservació i la posterior posada a disposició per a usos socials.

Les actuacions previstes inclouen l’obertura d’habitatges, el canvi de panys o cilindres estàndard amb dues còpies de clau, la instal·lació de portes antivandàliques, el transport, la retirada i el retorn d’aquestes portes quan l’habitatge es torni a adjudicar o quan ho requereixi l’Oficina Municipal d’Habitatge.

Notícies relacionades i més

Tot i les previsions, el consistori remarca que les xifres tenen un caràcter orientatiu i no vinculant. La prestació s’executarà a demanda, d’acord amb les necessitats reals que determini l’Oficina Municipal d’Habitatge, i es pagarà mitjançant preus unitaris fins a l’import màxim del contracte, sense compromís d’esgotar-lo ni d’assolir un nombre mínim d’actuacions.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents