L'Ajuntament de Girona reclama a l'Estat poder invertir 1,6 milions d'euros de superàvit en millores urbanes
El consistori gironí demana suspendre les regles fiscals per poder fer front a les noves necessitats de la ciutadania
L'Ajuntament de Girona va aprovar aquest dilluns en el ple municipal una moció impulsada per les tres formacions que formen el govern (Guanyem, Junts i ERC) per reclamar a l'Estat poder invertir uns 1,6 milions d'euros de superàvit que ara hauria d'amortitzar en deute, en millores per a la ciutat. El consistori, de fet, s'ha queixat en reiterades ocasions de l'infrafinançament que pateix només l'Ajuntament de Girona, si no també els altres ajuntaments.
Per part del govern va intervenir les tres formacions. En primer lloc, el tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats (ERC), va criticar que tot i "l'encariment de preus" derivat del conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà, que té un "impacte directe a la ciutadania i als ajuntaments", se'ls demana "fer molt més, però amb les mateixes eines". "No té sentit", va etzibar.
Per la seva banda, la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis (Junts), es va queixar que el govern espanyol, liderat pel PSOE, "no ha flexibilitzat la regla de la despesa". Va assegurar que l'Ajuntament de Girona té "capacitat d'inversió" i no la pot "fer servir". També, perquè no s'ha "agilitzat la regla de l'ús de romanent".
En la mateixa línia, la tinent d'alcaldia i regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu (Guanyem), va remarcar que hi ha unes "regles fiscals rígides" i que, això, fa que hi hagi "dificultats per adaptar els pressupostos". Per això, va instar al govern espanyol a "suspendre immediatament les regles fiscals aplicables als ajuntaments", ja que estan "donant resposta a més necessitats".
La proposta va ser aprovada amb el vot a favor de l'equip de govern i el PSC. La portaveu socialista, Bea Esporrín, va criticar que el gener de 2024 ja van presentar una moció igual que va ser aprovada, i va lamentar que no hagin comptat amb la seva formació per presentar la proposta. Al mateix temps, va assegurar que "executar és responsabilitat del govern municipal". El PP s'ha abstingut i Vox ha votat en contra.
