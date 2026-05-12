Les rutes de Temps de Flors 2026 a Girona: plànols i recorreguts per visitar el festival
La 71a edició proposa tres itineraris principals pel Barri Vell, Sant Narcís, Santa Eugènia, l’Eixample, Palau i Vista Alegre
Girona torna a omplir-se de flors amb la 71a edició de Temps de Flors, una mostra que aquest 2026 reparteix els seus muntatges per diferents punts de la ciutat. Per facilitar la visita, l’organització proposa diverses rutes senyalitzades que permeten descobrir els espais florals més enllà del Barri Vell i repartir el recorregut entre el centre històric, els barris i altres zones de Girona. Els plànols es poden descarregar en format PDF i inclouen els itineraris, els espais participants, els punts d’informació, els lavabos públics, els aparcaments, els taxis i les indicacions d’accessibilitat.
Ruta 1: Barri Vell, Mercadal i Sant Daniel
La Ruta 1 és la més extensa i concentra bona part dels espais més emblemàtics de Temps de Flors. El recorregut passa pel Barri Vell, el Mercadal i Sant Daniel, amb punts destacats com la Catedral, la basílica de Sant Feliu, el Call, el Museu d’Art, Sant Pere de Galligants, els ponts sobre l’Onyar, l’Ajuntament i diferents espais del centre històric. És la ruta més clàssica per als visitants que volen veure els muntatges més vinculats al patrimoni monumental de Girona.
El plànol també marca un itinerari d’entrada i sortida del Barri Vell, així com punts d’auxili, informació turística, espais de repòs i lavabos públics. És la ruta més recomanable per a qui visita Temps de Flors per primera vegada o només disposa d’un dia per recórrer la mostra.
Ruta 2: Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla
La Ruta 2 porta Temps de Flors cap als barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. El recorregut inclou espais com el Centre Cívic Santa Eugènia, la Biblioteca Salvador Allende, l’Ateneu Eugenienc, el Centre Cívic Sant Narcís, la plaça de l’Assumpció i altres punts del sector oest de la ciutat.
Aquesta ruta permet descobrir una mostra més descentralitzada i vinculada al teixit veïnal, amb muntatges repartits per equipaments i espais públics. El plànol indica que els punts 100 i 102 són accessibles, el 101 és practicable i el 99 no és accessible. També s’hi assenyalen línies de bus, aparcaments gratuïts i de pagament.
Ruta 3: Eixample, Pla de Palau i Vista Alegre
La Ruta 3 recorre zones com l’Eixample, el Pla de Palau i Vista Alegre, i arriba fins a punts com la Casa de les Arts, a la zona de Palau-sacosta. També inclou espais al voltant de la Biblioteca Carles Rahola, el Mercat del Lleó, el parc del Migdia, Vista Alegre i altres punts de l’Eixample gironí. És una ruta pensada per ampliar la visita fora del centre històric i repartir els fluxos de públic per altres barris. Segons el plànol, tots els espais d’aquesta ruta són accessibles excepte els punts 108, 109, 112 i 113, que són practicables. També s’hi indiquen lavabos públics accessibles, aparcaments, taxis, policia municipal i línies de bus.
