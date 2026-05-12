El Ludivers de Girona celebra la 12a edició amb noves propostes lúdiques i gratuïtes
L'Ajuntament de Girona i Ludus Mundi organitzen el festival, que busca reivindicar el valor del joc compartit i la cohesió familiar a través de diverses propostes lúdiques
El Ludivers, el festival del joc i les cultures de la imaginació de Girona, celebrarà del 22 al 24 de maig la seva 12a edició amb noves propostes vinculades al món lúdic i la creativitat. El certamen es repartirà entre la plaça de Santa Susanna i el passeig de la Devesa, on es concentrarà el gruix de les activitats del cap de setmana. L’accés serà lliure i gratuït.
La tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones i de Llengua Catalana, Núria Riquelme, destaca que “Ludivers és un espai de trobada, creativitat i de convivència familiar” i subratlla que arribar a la dotzena edició demostra “la força d’un projecte que ha sabut créixer implicant entitats, famílies, equipaments i agents culturals de la ciutat”.
Per a Riquelme, el festival consolida Girona com “una ciutat que aposta per la cultura, l’educació i el joc compartit”. La regidora també remarca que, per segon any, el festival impulsa el Concurs de Creació del Joc de Fires de Girona, una proposta que, diu, permet “fomentar la llengua catalana des del joc i la participació ciutadana”.
Arrencada al Mercadal
El festival començarà el divendres 22 de maig a la tarda a la plaça de Santa Susanna, al Mercadal, amb tallers i jocs oberts a tots els públics. La jornada comptarà amb la col·laboració de la botiga Zeppelin i la participació d’entitats com Gargots, Fundació TRESC, la Xarxa de Museus, la Federació Internacional de Scrabble en català, Fal·lera Gironina, El Foment i l’associació veïnal del Mercadal.
En aquest primer dia també s’ha programat un concert de Jordi Tonietti. L’endemà, dissabte a la tarda, es farà la deliberació del jurat del Concurs de Creació del Joc de Fires, que escollirà la proposta guanyadora dins del mateix festival. La iniciativa vol traslladar a la ciutadania el procés de creació d’un joc i implicar-la en el projecte.
Sis planetes a la Devesa
A partir del 23 de maig, coincidint amb el cap de setmana, el Ludivers es traslladarà al passeig de la Devesa, amb activitats de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. El festival s’articularà en sis planetes. Un d’ells serà l’Imaginari, amb un punt de lectura familiar, contes i un jardí pop-up gràcies a la participació de la Xarxa de Biblioteques de Girona.
També hi haurà el planeta Gastrolúdic, amb propostes culinàries i d’alimentació saludable; l’Articiència, amb tallers artístics i científics; el Click&Dit, dedicat a les noves tecnologies i als videojocs; i el Juganer, amb una gran oferta de jocs de taula moderns i tradicionals. En aquest espai hi haurà tornejos, prototips i una trentena d’editorials.
El cinquè planeta serà el Miniplaneta, pensat per als més petits, amb espais i materials perquè puguin jugar lliurement en un entorn més amable i protegit. El recorregut es completarà amb els Satèl·lits, una zona àmplia amb jocs i instal·lacions per moure el cos i reforçar la dimensió física del joc dins del festival.
Xerrades i espectacles
De manera paral·lela, el certamen tornarà a programar el cicle “Ludivers and Talks”, amb xerrades i activitats al voltant del joc i l’educació. Enguany hi haurà un taller de disseny de jocs i la gravació en directe del pòdcast Cunyadisme Lúdic. Tant dissabte com diumenge, a més, el públic podrà gaudir d’espectacles familiars.
Entre les propostes destacades hi haurà la participació de les Biblioteques de Girona, que portaran al festival el personatge d’en Bufalletres amb l’espectacle En Bufalletres en fa 30, coincidint amb el seu trentè aniversari. El festival manté així la voluntat de combinar joc, cultura i participació en una mateixa proposta oberta a totes les edats.
Canvi d’ubicació i de dates
Aquesta edició arriba amb dos canvis importants. D’una banda, el Ludivers deixa els jardins de la Devesa i es trasllada al passeig per motius de seguretat, a l’espera dels estudis que s’estan fent en aquest àmbit del parc després de diversos episodis de caiguda d’arbrat. De l’altra, el festival modifica el calendari per no coincidir ni amb el festiu de l’1 de maig ni amb Girona, Temps de Flors.
Organitzat per l’Ajuntament de Girona, a través del Centre Cívic Barri Vell-Mercadal, i l’entitat Ludus Mundi, el Ludivers vol reivindicar el valor del joc compartit en les relacions entre infants i famílies. Alhora, es manté com un element de cohesió i de dinamització comunitària amb la complicitat d’un ampli teixit d’entitats, associacions i agents culturals de la ciutat.
