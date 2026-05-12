Operari ferit greu en caure d'uns quatre metres mentre reparava una passera del riu Güell de Girona

Tot apunta que l'accident s'ha produït perquè ha cedit el taulell de fusta

Els Bombers actuant en el lloc dels fets. / DdG

Josep Coll

Girona

Un operari que treballava en la reparació d'una de les passeres del riu Güell de Girona ha quedat ferit greu després de caure aquest dimarts a la tarda en un dels vorals del riu, on no hi ha aigua. La hipòtesi inicial és que el taulell de fusta ha cedit i, tot i portar arnès i cas de seguretat, el treballador hauria caigut de cap d'uns quatre metres fet pel qual ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta.

Els fets han tingut lloc al voltant de les tres de la tarda a l'altura del número 150 del carrer del Riu Güell. Fins allà s'hi han desplaçat dotacions dels Mossos d'Esquadra, el SEM, els Bombers i la Policia Municipal, que ha regulat el trànsit. Els Bombers han hagut de remuntar el ferit amb una autoescala.

Les obres de les passeres del riu Güell es van adjudicar a l’empresa Rehabilitacions Pons SL per 164.345,95 euros, van començar a finals de gener i preveuen acabar abans de l'estiu. En concret, l'accident s'ha produït en la passera de davant el carrer Balandrau, que continua en obres per reparar-ne l'estructura. La primera la intervenció a la passarel·la de Bastiments va finalitzar fa uns dies.

