El pensador mexicà Roger Bartra reflexiona sobre identitats nacionals i la cultura occidental a Girona

La Càtedra Ferrater Mora acull el mexicà Roger Bartra per analitzar qüestions clau del pensament contemporani durant una setmana

La primera lliçó de Roger Bartra aquest dilluns a la Sala de Graus Pep Nadal de Sant Domènec. / UdG

Redacció

Girona

L’antropòleg, sociòleg i escriptor mexicà Roger Bartra va començar aquest dilluns a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona (UdG) un cicle de cinc lliçons dins les Lliçons Ferrater Mora, que s’allargarà fins divendres. El curs, titulat Mitos sobre la identidad y la conciencia, aborda qüestions com les identitats nacionals, la idea d’allò salvatge en la cultura occidental, la melancolia, la consciència i la relació entre música i mite. Ahir, en la primera sessió, Bartra va parlar d’identitats nacionals; avui el programa continua amb una reflexió sobre “El salvaje y la identidad occidental”; demà serà el torn de “Melancolía y modernidad”; dijous, de “La conciencia y el exocerebro”, i divendres el cicle es tancarà amb “Música y mito”.

Paral·lelament, dijous 14 de maig, a les 18.30 hores, el pensador mexicà oferirà una conferència oberta a la ciutadania al Centre Cultural La Mercè amb el títol “Reflexions sobre exilis i viatges”. Fill dels exiliats catalans Agustí Bartra i Anna Murià, l’autor hi aprofundirà en les migracions, l’exili i les formes contemporànies del desplaçament.

Bartra és una de les figures destacades del pensament llatinoamericà contemporani i és conegut sobretot pels seus treballs sobre la identitat mexicana, la melancolia i la teoria de l’exocervell. Entre les seves obres més conegudes hi ha La jaula de la melancolía, El salvaje en el espejo i Antropología del cerebro.

La Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani, impulsada per la UdG, és un espai de referència dedicat al pensament contemporani i ha portat a Girona algunes de les figures internacionals més destacades d’aquest àmbit. Al llarg dels anys, per les seves sessions hi han passat noms com Noam Chomsky, Judith Butler o Jane Goodall.

El pensador mexicà Roger Bartra reflexiona sobre identitats nacionals i la cultura occidental a la UdG

