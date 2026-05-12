El pensador mexicà Roger Bartra reflexiona sobre identitats nacionals i la cultura occidental a Girona
La Càtedra Ferrater Mora acull el mexicà Roger Bartra per analitzar qüestions clau del pensament contemporani durant una setmana
L’antropòleg, sociòleg i escriptor mexicà Roger Bartra va començar aquest dilluns a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona (UdG) un cicle de cinc lliçons dins les Lliçons Ferrater Mora, que s’allargarà fins divendres. El curs, titulat Mitos sobre la identidad y la conciencia, aborda qüestions com les identitats nacionals, la idea d’allò salvatge en la cultura occidental, la melancolia, la consciència i la relació entre música i mite. Ahir, en la primera sessió, Bartra va parlar d’identitats nacionals; avui el programa continua amb una reflexió sobre “El salvaje y la identidad occidental”; demà serà el torn de “Melancolía y modernidad”; dijous, de “La conciencia y el exocerebro”, i divendres el cicle es tancarà amb “Música y mito”.
Paral·lelament, dijous 14 de maig, a les 18.30 hores, el pensador mexicà oferirà una conferència oberta a la ciutadania al Centre Cultural La Mercè amb el títol “Reflexions sobre exilis i viatges”. Fill dels exiliats catalans Agustí Bartra i Anna Murià, l’autor hi aprofundirà en les migracions, l’exili i les formes contemporànies del desplaçament.
Bartra és una de les figures destacades del pensament llatinoamericà contemporani i és conegut sobretot pels seus treballs sobre la identitat mexicana, la melancolia i la teoria de l’exocervell. Entre les seves obres més conegudes hi ha La jaula de la melancolía, El salvaje en el espejo i Antropología del cerebro.
La Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani, impulsada per la UdG, és un espai de referència dedicat al pensament contemporani i ha portat a Girona algunes de les figures internacionals més destacades d’aquest àmbit. Al llarg dels anys, per les seves sessions hi han passat noms com Noam Chomsky, Judith Butler o Jane Goodall.
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
- L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec