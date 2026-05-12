La Policia Municipal de Girona deté tres homes per portar droga als voltants de l’estació
Un dels arrestos es va fer conjuntament amb els Mossos d’Esquadra dins del dispositiu Pla FRE
La Policia Municipal de Girona va detenir tres persones la setmana passada per presumptes delictes contra la salut pública. Les actuacions es van dur a terme entre dilluns 4 i dimarts 5 de maig en diferents punts de la ciutat, principalment al voltant de l’estació de tren i autobusos de Girona.
La primera detenció va tenir lloc dilluns, quan faltaven cinc minuts per la una de la tarda, a la rotonda del Tren d’Olot. Segons la Policia Municipal, dos agents de paisà van observar una actitud sospitosa entre dues persones i, després de fer les comprovacions corresponents, van detenir un home de 42 anys per un presumpte delicte contra la salut pública.
El mateix dilluns, cap a dos quarts de nou del vespre, es va fer una segona detenció als voltants de l’estació de tren i autobusos. L’actuació es va dur a terme en el marc del Pla FRE, un dispositiu conjunt amb els Mossos d’Esquadra. Durant el patrullatge a peu per la zona, la gossa policia de la Unitat Canina va marcar un home. En l’escorcoll posterior, els agents li van trobar 82 grams d’haixix i 760 euros en moneda fraccionada. L’home, de 45 anys, va quedar detingut per un presumpte delicte contra la salut pública.
La tercera detenció es va produir dimarts 5 de maig, al voltant de tres quarts de quatre de la tarda, a la plaça d’Espanya de Girona. Una patrulla de la unitat canina de la Policia Municipal feia tasques de vigilància a l’entorn de l’estació quan la gossa va marcar una persona. En l’escorcoll, els agents van localitzar 31 grams d’haixix i 300 euros fraccionats. El detingut és un jove de 29 anys, també acusat d'un presumpte delicte contra la salut pública.
