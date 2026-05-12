El PSC acusa el govern de Girona d’incomplir el control de qualitat previst al contracte de neteja
Els socialistes denuncien que encara no s’ha contractat l’empresa externa que ha de supervisar el servei i que hi ha més d’un milió d’euros retinguts
El PSC ha acusat el govern de Girona d’incomplir el control de qualitat previst al contracte de neteja viària i recollida de residus. El grup municipal socialista denuncia que l’Ajuntament manté inoperatiu aquest sistema de supervisió i que encara no ha contractat l’empresa externa independent que n’ha de fer el seguiment. Segons el PSC, aquest mecanisme estava previst al contracte del servei i també quedava recollit en un acord de ple aprovat el novembre del 2024 arran d’una moció presentada pels socialistes. El sistema condiciona la retenció del 2% dels pagaments del servei a la validació d’una auditoria externa de qualitat.
«Injustificable»
La portaveu del PSC, Bea Esporrín, considera «injustificable» que el govern no hagi executat aquest acord. «No hauríem de recordar que l’administració té l’obligació de complir els mecanismes de control que ella mateixa estableix», ha afirmat. El contracte del servei d’escombraries de Girona es va aprovar al ple el setembre del 2022. Segons els socialistes, des del novembre d’aquell any s’han acumulat més d’un milió d’euros retinguts per la clàusula del 2%, sense que s’hagi completat el procés de verificació de la qualitat del servei.
Esporrín alerta que mantenir aquesta situació «contribueix d’una manera notable a les males condicions del servei» i afirma que «les escombraries són un desastre i Girona en va ple». El grup també adverteix que la manca de regularització dels imports retinguts podria comportar interessos de demora. Per tot plegat, el PSC reclama al govern municipal que activi de manera immediata el sistema de control de qualitat previst al contracte, compleixi els acords adoptats pel ple i posi fi a la situació de provisionalitat en la gestió del servei.
