Crònica
El racó nostàlgic del Barri Vell de Girona per Temps de Flors
Els antics locals de Flor a punt i Mobles J.Nierga, tancats després de dècades d’activitat, tornen a omplir-se de visitants amb dues mostres florals que evoquen el passat de la plaça del Vi
Els antics locals de Flor a Punt i Mobles i Complements J. Nierga ja no venen flors, ni cistells, ni tamborets, ni cadires. Però aquests dies tornen a tenir vida. La plaça del Vi de Girona conserva, per Temps de Flors, un petit racó carregat de nostàlgia amb la reobertura temporal de dos establiments emblemàtics del Barri Vell. Flor a Punt va tancar el setembre del 2023 després de tretze anys d’activitat, mentre que Mobles J. Nierga va abaixar la persiana el gener del 2024 després de setanta anys en actiu. Allà on fins no fa tant hi havia comerç de proximitat, ara hi ha cues de visitants, fotografies, olor de flors i mirades curioses cap a uns espais que formen part de la memòria quotidiana de la ciutat.
El cas de Flor a Punt va ser especialment simbòlic per a molts gironins. La seva propietària, Àngels Artigas, sempre havia definit aquell espai com «la cantonada més florida» de Girona. La floristeria va tancar el setembre del 2023 després de tretze anys d’activitat arran de la venda de l’edifici on estava ubicada, tant els baixos comercials com les plantes superiors, i ja no li van renovar el contracte de lloguer. Uns mesos més tard, el mateix motiu va portar al tancament de Mobles i Complements J. Nierga, just al costat. La botiga va abaixar la persiana el gener del 2024 després de setanta anys en actiu, després que el contracte de lloguer vencés i Joan Nierga tampoc el pogués renovar. A cap dels dos comerços se’ls va renovar el contracte perquè s’havien comprat els baixos de tot l’edifici i el nou propietari tenia uns altres plans.
Un espai de record
Ara, però, Temps de Flors ha convertit aquest buit comercial en un espai de record. A l’antic local de Nierga s’hi pot veure La cambra de la donzella, una recreació de la cambra d’una donzella en l’àmbit rural. La mostra és obra de Marga Risco. L’espai, que abans estava atapeït de cistells, tamborets, cadires i complements, ara respira d’una altra manera. La gent hi fa cua amb calma i entra de manera ordenada, mentre a la porta es controla quantes persones la visiten.
Entre els visitants hi ha Ramon Ortiz, de Palència, que només entrar deixa anar una primera impressió espontània: «Quina bona olor que fa». La fragància de les flors omple l’antic establiment i acompanya el recorregut fins al centre de la composició, presidida per un llit. Ortiz també es fixa en un detall del muntatge: «Hi ha humitat a la capçalera per culpa de les flors», comenta, assenyalant la part superior del llit.
Sorpresa entre els gironins
A la porta, Paula Asenjo explica que molts visitants gironins que coneixien l’antiga botiga se sorprenen ara en veure com és realment l’espai. «Abans era una botiga, una cistelleria», recorda. El contrast és evident, perquè el local que ara permet circular amb més comoditat havia estat durant dècades ple fins dalt de cistells, mobles i altres objectes. «La gent no es podia imaginar com era realment el local, perquè estava tot ple de cistells i mobles», afegeix
Just al costat, l’antic Flor a Punt acull la mostra Barberia florida, impulsada pel Col·legi Oficial de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Girona. El muntatge ha anat a càrrec de Victòria Aldeguer, Chantal Bachs, Lídia Bronsoms, Teresa Casas, Rossend Cortés, Mireia Feliu, Vanessa Folguera, Roser Guinó, Ariadna Hereu, Silvia Llobet, Jenifer Salcedas i Neus Vicente. La proposta és un homenatge a l’obra dels artistes Pep Colomer i Francesc Gallostra, de l’any 1932, nascuda com a perruqueria Reixach i, posteriorment, Roig, un espai d’estil art-déco que combinava funcionalitat i modernitat. A la part superior del muntatge hi apareix el cartell de Peluquería Roig, en castellà, com a reproducció de l’original del 1935.
Entre els grans muntatges i els espais monumentals de la ciutat, aquest racó té una força discreta però especial. Els visitants hi entren per veure flors, però també acaben trepitjant dos fragments recents de la història comercial de Girona. Durant uns dies, la plaça del Vi recupera dos locals que havien perdut l’activitat diària i els transforma en un record compartit del Barri Vell.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'Ajuntament de Girona inicia el procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia
- Mor el ferit crític de l’accident de trànsit múltiple de la Vall d'en Bas
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats