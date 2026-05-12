Salt celebra La Tèxtil el 16 de maig per reivindicar el seu llegat i projectar-lo cap al futur
La jornada, que se celebrarà el dissabte 16 de maig al passeig Ciutat de Girona, amplia la seva programació amb tallers familiars i activitats per a tots els públics
Salt tornarà a convertir el passeig Ciutat de Girona en un aparador de creativitat, moda i tradició tèxtil amb una nova edició de La Tèxtil, que es farà el dissabte 16 de maig. La jornada vol reivindicar el vincle històric del municipi amb el tèxtil, però també projectar-lo cap al present a través del disseny, la sostenibilitat i la participació ciutadana. Enguany, el programa s’amplia després de la bona acollida de l’edició anterior i incorporarà activitats també al matí.
La programació inclourà tallers familiars de costura i estampació de roba durant el matí, un taller per crear una cistella de fruita amb feltre tant al matí com a la tarda, i altres propostes a la tarda com la creació d’un targeter i de personatges amb botons. També hi haurà un espai de customització de roba amb el Didaltruck, entre les 10.30 i les 13.30 hores, perquè els participants puguin donar una nova vida a peces pròpies i experimentar amb la creativitat. Les activitats es faran de 10.30 a 13.30 hores i de 16.30 a 19.30 hores.
El punt final arribarà amb la tradicional desfilada de moda, prevista per a les 19.30 hores, amb la participació dels comerços locals BB&B, L’Encant de Salt, Mickey Montse, Outfit 10, Passarel·la-Josel i Seleccions Conxa. La proposta està impulsada per l’Ajuntament de Salt amb la col·laboració de la Diputació de Girona i de l’Associació de Veïns del Veïnat, i s’emmarca en l’aposta del municipi per l’economia circular, la creativitat local i la dinamització comercial.
L’alcaldessa, Cristina Alarcón, destaca que aquest any s’ha volgut ampliar la programació per oferir més oportunitats a les famílies, als comerços i a totes les persones vinculades al món tèxtil. Per la seva banda, la regidora de Desenvolupament Local, Núria Heras, defensa que La Tèxtil és “un reflex de la identitat de Salt” i una manera de reivindicar un llegat que forma part del municipi, alhora que es projecta cap al futur amb activitats que posen en valor el comerç local i promouen la sostenibilitat.
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
- L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec