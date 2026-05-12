Salt i Girona acolliran una cursa antiracista el 31 de maig, que finalment no passarà per les Deveses
Les entitats promotores posen el focus en el racisme estructural i la discriminació en la vida quotidiana
Després que diverses entitats agrupades sota el paraigua de la Coordinadora d'ONG Solidàries denunciessin que l'Ajuntament de Salt volia prohibir una cursa antiracista pels carrers del municipi organitzada per més de 80 entitats i col·lectius de les comarques gironines, finalment les dues parts estan acabant d'ultimar un acord: el recorregut no passarà per les Deveses de Salt, com reclamaven les entitats per por que l'esdeveniment quedés invisibilitzat, i recorrerà el centre del municipi sense passar pel passeig dels Països Catalans, com demanava el consistori per no bloquejar un eix viari bàsic per a la circulació.
Finalment, a l'espera que l'organització rebi el vistiplau definitiu, la cita serà diumenge 31 de maig a les deu del matí, amb sortida i arribada a la plaça 1 d’Octubre de Salt, davant la Coma Cros. La cursa tindrà un recorregut urbà circular de cinc quilòmetres que passarà pel Veïnat de Salt, el barri de Santa Eugènia de Girona i la zona centre de Salt, on encara pot haver-hi alguna modificació de carrers. En aquest sentit, l'Ajuntament de Salt detalla que "el recorregut s'està acabant d'ajustar per qüestions tècniques de mobilitat".
Focus en el racisme estructural
Més enllà de la dimensió esportiva, els organitzadors posen en valor la jornada com un "espai obert de mobilització ciutadana i de reivindicació col·lectiva davant l’augment de discursos d’odi i les discriminacions racistes als barris i ciutats". Amb tot, les entitats promotores assenyalen que la iniciativa vol posar el focus en el racisme estructural i en les seves conseqüències en la vida quotidiana, especialment en àmbits com l’habitatge, la pobresa i la criminalització de la immigració.
Amb tot, els impulsors destaquen que aquesta primera edició neix amb "voluntat de continuïtat" i amb l’objectiu de consolidar-se com una "cita anual de referència" a les comarques gironines. Amb aquesta convocatòria, les entitats fan una crida a la participació ciutadana per omplir els carrers de Salt i Girona "d’un missatge clar a favor de la igualtat, la dignitat i la convivència".
Subscriu-te per seguir llegint
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
- L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec