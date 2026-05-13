Els treballadors de La Sopa denuncien "immobilisme" per part de l'Ajuntament de Girona
Els empleats denuncien un desgast i abandonament institucional per la manca de recursos humans i espais insuficients al centre d'acollida per a persones sense llar
Els treballadors del Centre d’Acollida i Serveis Socials La Sopa denuncien “l’immobilisme” de l’Ajuntament de Girona davant d’unes problemàtiques que, asseguren, fa anys que s’arrosseguen i que afecten tant els professionals com les persones de l'espai. En un comunicat, alerten d’una “situació de desgast i abandonament institucional” i afirmen que el servei continua funcionant amb una “manca estructural de recursos humans, espais insuficients i unes condicions laborals i assistencials cada vegada més deteriorades”.
De fet, a la façana de l'edifici ubicat al Barri Vell han penjat un parell de pancartes. Una fa referència a Temps de Flors, i posa "a La Sopa és temps de plors" i afegeix que "sense recursos sostenim el que l'administració abandona". En l'altra pancarta es pot llegir: "sense recursos ni salaris dignes" i maltracte institucional".
Segons exposen en el comunicat, el centre sosté recursos essencials per a persones en situació de sensellarisme en un context en què “les necessitats augmenten, els perfils són més complexos i les respostes institucionals continuen sent insuficients”. Els treballadors remarquen que la situació impacta directament tant en la qualitat de l’atenció com en el dia a dia dels equips, i demanen que els usuaris siguin atesos en “en espais adequats, segurs i humans”, al mateix temps que volen “dignitat per a les professionals”.
Resposta municipal "lenta i insuficient"
El comunicat també carrega contra els mecanismes de resposta municipal, que defineix com a “lents, ineficients i desconnectats de la realitat dels serveis”. A parer dels treballadors, aquesta manera de funcionar “no només dificulta la feina diària, sinó que s’està convertint en una barrera directa per garantir una atenció digna i de qualitat”. Alerten que, quan les decisions s’endarrereixen o es bloquegen processos, qui n’assumeix el cost són les persones més vulnerables i els professionals que sostenen el recurs. En aquest sentit, afirmen que fa temps que intenten “dialogar, proposar millores i confiar en compromisos polítics” que massa sovint han quedat en “paraules buides”.
Per això, els empleats de La Sopa asseguren que ha arribat un punt en què “normalitzar la precarietat també ens fa còmplices del deteriorament dels serveis” i avisen que no poden continuar assumint “des del voluntarisme i el desgast dels equips” allò que correspon garantir a l’administració.
El text també alerta del risc de “maltractament institucional” quan serveis essencials per a persones vulnerables funcionen permanentment al límit, amb equips sobrecarregats i sense les eines necessàries. “No es pot exigir sostenir emergències socials amb estructures administratives incapaces de respondre a la urgència i complexitat de la realitat”, afegeixen. Per això, els treballadors reclamen “responsabilitat política”, “recursos reals i mesures concretes immediates”, així com “espais dignes, equips reforçats i condicions laborals que permetin cuidar sense destruir-nos”.
