Girona ofereix formació gratuïta al petit comerç per potenciar la seva presència digital
El taller, impartit per Txell Rabionet, se centrarà en l'ús de xarxes socials i Google Maps per a la captació i fidelització de clients
El Servei Municipal d’Ocupació (SMO) de l’Ajuntament de Girona ha posat en marxa una nova acció formativa gratuïta pensada per ajudar el petit comerç i els negocis de proximitat a reforçar la seva presència digital. La proposta se centrarà en l’estratègia digital i les xarxes socials i vol donar eines pràctiques perquè els establiments locals s’adaptin als nous hàbits de consum, guanyin visibilitat i mantinguin la competitivitat en un entorn cada cop més digitalitzat.
El taller es farà en format presencial, dividit en dues sessions, els dilluns 18 i 25 de maig, de 14 a 16.30 hores, a les instal·lacions de l’SMO. La iniciativa s’inscriu en les activitats de suport a l’emprenedoria que impulsa el servei municipal, i les inscripcions ja es poden formalitzar gratuïtament a través de la seva agenda.
La regidora de Treball, Raquel Robert, ha remarcat que “des del consistori reafirmem el nostre compromís amb el teixit comercial local, impulsant iniciatives que acompanyin els petits negocis en els processos de transformació digital”. Segons ha afegit, l’objectiu és posar al seu abast “recursos pràctics i eines útils que contribueixin a reforçar la seva activitat, millorar la seva competitivitat i afavorir la seva adaptació als nous reptes econòmics i tecnològics”.
La formació s’adreça especialment a comerços, establiments de restauració, serveis, oficis, professionals de la salut i el benestar, negocis vinculats al turisme, la cultura i altres activitats de proximitat que vulguin gestionar millor la seva presència en línia sense perdre autenticitat. Les sessions aniran a càrrec de la consultora especialitzada Txell Rabionet, que treballarà aspectes com l’ús de les xarxes socials i Google Maps per captar i fidelitzar clientela, l’elecció dels canals digitals més útils segons el sector, la definició d’un pla de continguts mínim i la connexió entre accions físiques i digitals per aprofitar la proximitat i generar conversió.
