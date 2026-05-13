Malifeta, Pelukass i La Reina del Pop encapçalen les Barraques de la Festa Major de Cassà de la Selva
El consistori aposta per grups consolidats, emergents i molta presència local per atreure el públic juvenil en la celebració que es farà entre el 29 i 31 de maig
Malifeta, Pelukass i La Reina del Pop seran alguns dels noms destacats de les Barraques de la Festa Major de Cassà de la Selva, que tornaran del 29 al 31 de maig al recinte exterior del Pavelló polivalent. El programa combina grups consolidats, propostes emergents i una presència marcada de formacions locals en tres nits que, un any més, es presenten com el gran reclam juvenil de la festa. El tret de sortida arribarà divendres amb Turrai, seguit de La Reina del Pop, Serial Killerz i Cassà Jaus Mafia. Dissabte serà el torn de Dani6ix & IZZKID, Malifeta, Pelukass i DJ Bouette, mentre que diumenge tancaran el cartell Eix Transversal, DeRumber’s i PD Gat. El consistori destaca que les Barraques tornen a apostar per “accent local i energia festiva” en una programació pensada per arribar a públics diversos.
La cita incorporarà també mesures de prevenció i seguretat. Divendres i dissabte hi haurà un Punt Mixt al recinte per informar i atendre possibles situacions de violència masclista i LGTBI-fòbica, i també hi serà l’ACAS, amb accions de sensibilització sobre salut sexual i infeccions de transmissió sexual. Divendres, a més, s’hi instal·larà el punt d’Energy Control, amb informació i servei d’anàlisi de substàncies orientat a la reducció de riscos. Amb aquest dispositiu, Cassà vol reforçar el caràcter festiu de les Barraques sense renunciar a un entorn més segur i conscient.
