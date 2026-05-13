La Policia Municipal de Girona reforça la seguretat i la mobilitat per Temps de Flors amb 218 serveis extraordinaris
L’operatiu inclou controls d’accés, patrullatge a peu i en moto, agents de paisà i vigilància nocturna dels espais florals
La Policia Municipal de Girona ha activat un dispositiu especial de seguretat i mobilitat amb motiu de Temps de Flors, que se celebra a la ciutat del 9 al 17 de maig. L’operatiu preveu 218 serveis extraordinaris i se centra en el control del trànsit, la regulació d’accessos al Barri Vell i la vigilància preventiva dels espais amb més afluència.
El dispositiu afecta especialment l’entorn del Barri Vell de Girona, on es concentren bona part de les instal·lacions florals. Durant aquests dies, la Policia Municipal reforça la presència d’agents a peu, en moto i de paisà, tant dins de la zona restringida com en altres punts de la ciutat.
La tinenta d’alcaldia i regidora de Gestió de Recursos i Participació Ciutadana i de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, ha destacat la coordinació entre cossos policials. “Temps de Flors és un esdeveniment de ciutat que comporta una gran afluència de visitants i, per aquest motiu, és imprescindible desplegar un dispositiu específic que permeti garantir la seguretat, la mobilitat i la convivència durant tots els dies de la mostra. Cal destacar la coordinació entre la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra, així com la tasca preventiva i de proximitat que duen a terme els agents tant uniformats com de paisà per assegurar que la ciutadania i les persones visitants puguin gaudir de Temps de Flors amb normalitat i seguretat”, ha afirmat en un comunicat.
En l’àmbit de la mobilitat a Girona, l’operatiu inclou el control de l’arribada i la sortida dels autobusos turístics i de visitants, així com la regulació del trànsit als punts amb més concentració de vehicles i vianants. També es reforça el control de les infraccions d’estacionament, sobretot en espais verds, zones prohibides i àrees habilitades temporalment amb motiu de l’esdeveniment.
L’accés de vehicles al Barri Vell queda restringit entre dos quarts de deu del matí i les nou del vespre. Per aplicar aquesta mesura s’han establert cinc punts de tancament perimetral. Els Mossos d’Esquadra cobreixen el punt situat entre la plaça de Sant Feliu i el carrer dels Calderers, mentre que la Policia Municipal controla els altres quatre: el pont de Pedra amb la rambla de la Llibertat, la plaça del Vi amb el carrer Nou, la pujada del Rei Martí amb el carrer del Portal de la Barca i la plaça de la Catedral amb el pàrquing del Col·legi d’Arquitectes, informa l'ajuntament.
A més del dispositiu diürn, la Policia Municipal ha incrementat el patrullatge nocturn per vigilar els projectes florals i prevenir incidències com pintades o actes vandàlics.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Llet Nostra busca una planta per poder seguir envasant a Catalunya
- De Palol de Revardit a Tenerife: l’equip gironí que vol blindar hospitals davant virus contagiosos
- Operari ferit greu en caure d'uns quatre metres mentre reparava una passera del riu Güell de Girona
- El racó nostàlgic del Barri Vell de Girona per Temps de Flors
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- La segona vida de la pastisseria Sans, creadora del bisbalenc