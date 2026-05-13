Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
Els Mossos d’Esquadra van realitzar el desallotjament "en calent" després de mediar
Sorpresa al barri de Pedret de Girona. Una visita per taxar un pis abans de formalitzar-ne la venda va acabar aquest dimarts al matí amb el descobriment de tres ocupes a l’interior de l’immoble i amb la intervenció dels Mossos d’Esquadra, que els van fer sortir del pis en "calent" després de parlar-hi.
Els fets van passar cap a les onze del matí en un habitatge del carrer de Palafrugell, a Pedret. Fins al pis s’hi havien desplaçat l’actual propietari, una persona interessada a comprar l’immoble i una taxadora, que havia de fer la valoració de l’habitatge en el marc dels tràmits previs a la compravenda.
Segons explica la propietat, en arribar al replà ja van sospitar que hi podia haver algú a dins perquè van veure una catifa a l’entrada del domicili. Quan van trucar a la porta, els van obrir tres persones que, segons la mateixa versió, els van dir que no pensaven marxar i que havien pagat 2.000 euros per obtenir la clau del pis.
Davant d’aquesta situació, els propietaris van alertar el 112 i fins al lloc s’hi van desplaçar els Mossos d’Esquadra. Els agents de la comissaria de Girona van parlar amb els ocupants per intentar convèncer-los que abandonessin l’habitatge. En un moment de la intervenció, també va pujar fins al pis un conegut dels ocupes, que hauria insistit que no marxarien. Finalment, però, segons la propietat, els tres ocupants van recollir les seves pertinences i van sortir del pis.
Els Mossos d’Esquadra confirmen que van identificar les tres persones i que, posteriorment, aquestes van marxar de l’immoble.
Segons fonts coneixedores d’aquest tipus de casos, el pagament de diners a canvi de claus d’habitatges ocupats és una pràctica que s’ha detectat en altres ocupacions i que sovint s’atribueix a trames que es lucren facilitant l’accés a pisos buits. En aquest cas, la propietat assegura que els ocupants els van dir que havien pagat 2.000 euros per obtenir la clau del pis i se sentien enganyats, un extrem que no ha estat confirmat pels Mossos.
"Fa una setmana no estava ocupat"
La intervenció policial i el desenllaç finalment va ser rebut amb alleujament pels propietaris, que temien que l’ocupació del pis es pogués allargar. Asseguren que no s’esperaven trobar-se amb una situació així, especialment perquè havien estat a l’habitatge feia una setmana i, segons afirmen, aleshores no estava ocupat.
El pis havia estat llogat durant un temps i ara els propietaris n’havien acordat la venda. Precisament, la visita d’aquest dimarts formava part dels tràmits previs abans de signar l’operació davant notari. La taxadora havia de valorar l’immoble abans de tancar la compravenda.
La propietat també assegura que els van informar que els tres ocupants podrien formar part del grup de persones que havien viscut il·legalment al bloc de pisos de la ronda Ferran Puig, tot i que aquest extrem no ha pogut ser confirmat pels Mossos.
L’habitatge fa més de 20 anys que pertany als mateixos propietaris. Després de l’ensurt, han decidit instal·lar-hi una alarma i una porta antiocupes per evitar que es pugui repetir una situació similar.
Cal recordar que l’any passat l’Audiència de Girona va avalar el desallotjament exprés, sense autorització judicial prèvia, en ocupacions il·legals comeses en les últimes 24 hores, en virtut d’un acord assolit pels magistrats de les seccions penals. Segons aquest criteri, els agents actuants han d’aixecar una acta de comprovació dels danys, que s’incorpora a l’atestat policial, i remetre-ho al jutjat de guàrdia juntament amb la citació dels ocupants, amb l’objectiu d’agilitzar tant l’expulsió com la tramitació judicial i la resolució del cas en el menor temps possible.
