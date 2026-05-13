La UdG debat l’impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral
L’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial organitza dues sessions digitals sobre creativitat, drets laborals i noves formes de treball invisibilitzat
L’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC), amb seu a la Universitat de Girona, organitza una nova edició del seu cicle de seminaris, que enguany posa el focus en l’impacte de la intel·ligència artificial en el mercat de treball. La sisena edició del programa porta per títol Mercat de treball i intel·ligència artificial: un nou acord social? i inclou, de moment, dues sessions en format digital, previstes per al 14 de maig i el 25 de juny, totes dues a les sis de la tarda.
El cicle, iniciat l’any 2021, vol acostar a la ciutadania els riscos, reptes i oportunitats vinculats a la implantació creixent de la intel·ligència artificial. Segons l’OEIAC, l’objectiu és abordar aquest debat des d’una mirada crítica i evitar les visions simplificadores que sovint polaritzen la discussió pública: les que pronostiquen una substitució massiva del treball humà i les que presenten la IA només com una eina per alliberar les persones de tasques repetitives. L’Observatori considera que totes dues mirades parteixen d’un punt problemàtic: assumir que els efectes de la IA sobre el treball són inevitables i venen determinats únicament per la tecnologia. Per això, el cicle vol ampliar el debat i incorporar-hi qüestions com la governança participativa, els drets digitals i els marcs socials i polítics que condicionaran el desenvolupament d’aquestes eines.
La IA en l’àmbit artístic i cultural
La primera sessió, titulada D’elefants, habitacions i intel·ligències artificials, tindrà lloc el 14 de maig i anirà a càrrec del compositor i dramaturg Pere Pèries. La xerrada abordarà l’impacte de la IA en l’àmbit artístic i cultural, especialment pel que fa al valor de la creativitat, l’ofici i l’experiència humana en un context en què les màquines poden generar continguts a gran escala.
La segona sessió, prevista per al 25 de juny, portarà per títol Intel·ligència artificial i la reestructuració tecnològica i geogràfica del treball i serà impartida pel professor del Departament de Geografia de la UdG Casey Ryan Lynch. La conferència analitzarà com la IA accelera transformacions en l’organització global del treball i genera noves formes de feina sovint invisibilitzades, com l’anotació de dades, la supervisió remota o l’operació a distància de sistemes automatitzats.
