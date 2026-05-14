La campiona australiana que farda de Girona i de Temps de Flors
Mostra imatges dels projectes florals i d'espais icònics de la ciutat a les xarxes socials
Mackenzie Coupland és una jove ciclista australiana nascuda a Kalamunda el 2005 i una de les promeses del ciclisme femení australià. Des de fa mesos resideix a Girona i, pel que sembla, n'està encantada. A les xarxes social, llueix amb orgull detalls icònics de la ciutat, com la Catedral i altres espais del Barri Vell.
Aquests dies ha mostrat a Instagram que, entre cursa i cursa, a la capital gironina i pot fer "recàrregues ràpides" d'energia. Aquí mostra que és compatible anar a la platja i pujar muntanyes.
També veure Temps de Flors. Ensenya per exemple, els muntatges al pont de les Peixateries Velles i el de la Cisterna del Museu d'Història de Girona.
Mackenzie Coupland Corre amb Liv AlUla Jayco i té un perfil força complet: no és una esprintadora pura, sinó més aviat una corredora resistent i capaç de rendir en curses dures, finals trencats i generals de curses per etapes de més d'un dia.
Ja havia destacat de júnior, amb bons resultats als Mundials, i el 2026 ha fet un salt important guanyant el Campionat d’Austràlia en ruta amb un atac en solitari, a més de confirmar el seu nivell amb bones actuacions internacionals com la victòria a la Vuelta a Extremadura Femenina. Llegeix bé les curses i té una bona projecció dins del WorldTour.
Goirona és el punt neuràlgic de molts ciclistes professionals o aficionats, per passar-hi una temporada o per viure-hi. No poc hi va ser el multicampió mundial Mathieu Van der Poel.
