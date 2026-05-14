Comença el muntatge de l'esperada passera per travessar el riu Ter al Gironès
La nova infraestructura, amb una llargada de 135 metres, busca posar fi a la dependència d'un pont provisional i millorar la mobilitat entre els dos municipis gironins
Les obres de la nova passera sobre el riu Ter entre Bescanó i Sant Gregori ja han entrat en una fase decisiva i visible. Aquests dies s’està muntant l’estructura que ha de permetre recuperar una connexió llargament reivindicada entre els dos municipis del Gironès, pensada sobretot per a vianants i ciclistes.
La infraestructura permetrà travessar el Ter de manera estable, segura i permanent, en un punt on durant anys la comunicació entre les dues ribes havia quedat condicionada per solucions provisionals i per l’estat del riu. L’actuació ha de resoldre una demanda històrica dels veïns de Bescanó i Sant Gregori, però també dels usuaris de la bicicleta i dels itineraris que connecten la vall del Ter amb la vall de Llémena.
L’antecedent més recordat és l’antic pont de terra, una estructura molt utilitzada per ciclistes i vianants per passar d’un municipi a l’altre. Aquell pont, però, tenia un caràcter inundable i provisional, i era més vulnerable als episodis de crescuda pel mateix tipus d’infraestructura. Els temporals el van anar malmetent fins que el temporal Glòria, a principis del 2020, se’l va acabar emportant. Des d’aleshores, la connexió directa va quedar sense una alternativa clara. Amb anterioritat, el riu ja s'havia emporat altres estructures de terra que permetien el creuament. Per exemple, l'any 2018.
La nova passera vol posar fi a aquesta situació amb una obra definitiva. El projecte manté el disseny essencial que s’havia plantejat inicialment, tot i que s’ha adaptat a la normativa vigent, sobretot en matèria d’accessibilitat. L’estructura tindrà uns 135 metres de llargada i una amplada mínima d’1,80 metres, i es recolzarà sobre pilars de formigó armat.
Un altre dels elements clau del projecte és que la plataforma quedarà elevada 6,70 metres respecte de la llera, precisament per reduir el risc de desperfectes quan el Ter baixi crescut. Els accessos es faran amb rampes des dels dos marges, de manera que el pas sigui funcional tant per a persones a peu com per a bicicletes. El cost global de l’actuació és d’1.839.514,57 euros.
El finançament combina fons Next Generation, una aportació de la Diputació de Girona i les contribucions dels ajuntaments de Bescanó i Sant Gregori, que també assumiran una part del projecte.
L’execució va a càrrec de Tragsa, dins els terminis vinculats a la subvenció europea. Amb el muntatge de l’estructura, la passera comença a prendre forma damunt el Ter i acosta una obra esperada des de fa anys. Quan estigui en servei, la connexió entre Bescanó i Sant Gregori deixarà enrere la dependència d’un pont provisional vulnerable als temporals i passarà a tenir un pas públic, segur i estable per als desplaçaments quotidians i l’ús lúdic de l’entorn fluvial.
