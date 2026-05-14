Els avis de la residència Can Regàs visiten Temps de Flors amb voluntaris de CaixaBank
L’activitat forma part del Mes Social de l’entitat, que impulsa accions solidàries durant el maig
Els avis de la residència Can Regàs van visitar aquest dimecres diferents espais de Temps de Flors de Girona acompanyats per un grup de voluntaris i voluntàries de CaixaBank. La passejada s’emmarca en el Mes Social de Voluntariat CaixaBank, una iniciativa que vol apropar la pràctica del voluntariat a la ciutadania i fomentar la participació en accions solidàries.
L’activitat va permetre a les persones grans gaudir d’un dels esdeveniments culturals més destacats de la ciutat en un entorn proper i segur. Durant el recorregut, voluntaris i residents van compartir impressions sobre els muntatges florals i van viure una estona de relació social i convivència pels carrers de Girona.
El Mes Social de Voluntariat CaixaBank se celebra durant tot el mes de maig i principis de juny i arriba enguany a la quarta edició. La iniciativa mobilitza treballadors del Grup CaixaBank i de la Fundació “la Caixa”, així com familiars, amics i clients, amb activitats arreu del territori. Les accions s’organitzen al voltant de diferents àmbits, com l’acompanyament, l’educació financera, la digitalització, l’impuls professional i el medi ambient.
Aquesta edició coincideix amb l’Any Internacional dels Voluntaris i Voluntàries per al Desenvolupament Sostenible, declarat per l’ONU. El programa, que compta amb la col·laboració de la Fundació “la Caixa” i empleats del Grup CaixaBank, està obert a tota la ciutadania, que es pot inscriure a les activitats a través del web de Voluntariat CaixaBank segons les seves preferències i disponibilitat.
Voluntariat CaixaBank compta amb més de 20 anys de trajectòria i es presenta com una de les iniciatives de voluntariat més grans de l’Estat. Segons l’entitat, el programa col·labora amb prop de 2.500 entitats socials i mobilitza prop de 24.000 voluntaris, que contribueixen a ajudar més de 755.000 persones vulnerables a tot Espanya mitjançant activitats vinculades a l’educació, la digitalització, l’acompanyament i el medi ambient, entre altres àmbits.
