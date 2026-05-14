Girona inicia un procés participatiu per definir els nous usos de la pista de Torre de Taialà
L'Ajuntament organitza tres sessions obertes a la ciutadania per recuperar un equipament tancat des del 2022 per la denúncia d'un veí per soroll
L’Ajuntament de Girona ha obert aquest maig un procés participatiu per decidir nous usos per a la pista de Torre de Taialà, tancada des del 2022 per resolució judicial després de la denúncia d’un veí per soroll. El consistori ha convocat tres sessions obertes a la ciutadania amb l’objectiu de recollir propostes i determinar quines activitats es poden desenvolupar a l’espai sense perjudicar la convivència veïnal. Les trobades es faran els divendres 15 i 22 de maig i el dijous 28 de maig, de 18 a 20 hores, davant del Local Social de Torre de Taialà, al número 45 del carrer de la Torre de Taialà. Un cop recollides les idees, les sessions es traslladaran a la mateixa pista per situar-hi sobre el terreny les possibles propostes.
Les sessions, dinamitzades pel Centre Cívic Ter, inclouran un espai per recollir aportacions, un torn obert de paraula, una activitat específica perquè els infants també puguin opinar i una votació final de les iniciatives més ben valorades. La tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones i de Llengua Catalana, Núria Riquelme, ha defensat que “és important escoltar la ciutadania i generar espais de participació per debatre conjuntament sobre el futur dels equipaments als barris” i ha afegit que compartir propostes és positiu per veure “quines opcions poden sorgir o es poden aplicar de cara al futur per afavorir la convivència i l’ús comunitari de l’espai”.
Per la seva banda, la regidora de Ciutat que Cuida i del barri, Gemma Martínez, ha subratllat que el govern municipal vol “recuperar un espai molt estimat i arrelat al barri de Torre de Taialà” i fer-ho “comptant amb la veu i la participació dels veïns i veïnes”. Segons Martínez, la voluntat és que la pista torni a ser “un espai viu, de trobada, convivència i comunitat”, obert a usos socials i familiars que ajudin a donar vida al barri.
El consistori planteja aquest procés com una oportunitat per repensar els futurs usos de la pista i fer compatible l’activitat comunitària amb el respecte al descans del veïnat. “Aquest procés participatiu és una oportunitat per repensar plegats els futurs usos de l’espai, fent compatibles l’activitat comunitària i el respecte a la convivència”, ha remarcat Martínez, que també ha destacat la voluntat de reforçar “els vincles i el caliu veïnal que donen identitat al barri”.
