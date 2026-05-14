Gran setmana lírica a Girona
L'associació Amics de l'Òpera de Girona va organitzar una intensa setmana d'actes lírics que van incloure una conferència, un recital de la soprano Nadine Sierra i l'òpera Norma
Antoni Quintana Campos / Amics de l’Òpera de Girona
Joaquim Nadal, i poc després Jordi Roura, escrivien a DdG sobre l´actual esclat cultural gironí. Ho comparteixo, i ens plau als Amics de l´Opera de Girona, formar part d´aquest teixit cultural de la ciutat i província.
La nostra associació està dedicada a fomentar el gaudi de la lírica entre els amants d´aquesta veu; arribant amb els actes organitzats a diferents localitats com Olot, Palafrugell, Calella, Llívia. La nostra raó de ser, no és únicament, l´assistència a representacions d´òpera al Liceu. Organitzem una bona colla d´actes al llarg de l´any -vetllades líriques; Liceu-bus; conferències; viatges; activitats solidàries; concurs de cant de Girona, foment de la cultura lírica en les institucions educatives.
El present escrit vol posar en valor, els actes de caràcter líric, organitzats pels Amics de l´Opera de Girona, durant la passada primera setmana de març. Perquè contribueixen en aquell esclat cultural de la ciutat.
L´anomenada Gran Setmana Lírica a Girona va començar el dijous 5 de març, a la sala petita de l´Auditori gironí. Aquella sala plena de gom a gom, i organitzat pels Amics, Jordi Bernardo, ens va introduir al recital que tindria lloc, al mateix Auditori, de la prestigiosa soprano Nadine Sierra. L’actuació de la soprano formava part dels grans recitals programats, amb motiu del 20è aniversari de l´Auditori. Nadine Sierra és en l´actualitat, una de les sopranos més destacades del panorama internacional, i els gironins amants de la lírica, hi vàrem acudir omplint la sala gran. Va ser un recital que recordarem. La seva veu que omplia d´emocions la Sala, ens feia sentir que érem davant de la Reina de l´Auditori.
El divendres 6, els gironins vàrem poder gaudir de l´òpera Norma de Bellini,, al Teatre Municipal de Girona. En aquesta ocasió els Amics varen organitzar el 25 de febrer passat, una conferència prèvia a càrrec de Marcel Gorgori, introduint-nos en la dita òpera. El públic va omplir la platea i les llotges del Teatre.
En aquesta representació operística hi varen assistir un grup d´alumnes de l´Institut Carles Rahola de Girona, integrats en el programa Pigmalió, de coneixement i foment de la lírica, en col·laboració entre els Amics de l´Opera i l´esmentada institució educativa.
Encara més. Donat que el bar del Teatre Municipal es troba tancat, la nostra associació es va encarregar d´habilitar-lo, perquè els espectadors a l´entreacte, gaudissin de menjar i beure. L´acollida va ser generosa.
Seguidament, el dissabte 7, tenia lloc l´inici del Quart Concurs de Cant de Girona, organitzat pels Amics de l´Opera i l´Associació de Professors de Cant de Catalunya. Tot un repte. Val a dir que aquesta és l´activitat més estimada de totes les que organitza l´associació. Varen ser dotze hores d´intensa activitat. Cada concursant -vint-i-set inscrits- havia de cantar una àrea d´òpera, una cançó catalana i una de lliure elecció. Personalment vaig escoltar vuitanta-una composicions musicals. Un gran dia. Aquesta activitat va dirigida a donar oportunitats als joves cantants.
La darrera de les activitats programades va ser el Concert de Guanyadors del Concurs de Cant. Va tenir lloc el diumenge 8 a La Mercè. De nou la Sala plena. Cantants, autoritats, públic, professors de cant, i els Amics de l´Opera. Tots fent pinya, gaudint de l´entrega de premis, i les interpretacions dels dotze premiats.
El conjunt d´activitats exposades evidencia l´estima del públic de la ciutat per la lírica. Permeteu doncs, demanar als programadors més lírica a la ciutat. Recordar que en totes les funcions d´òpera dels darrers anys, el Teatre ha col·locat el cartell d´entrades exhaurides.
Per acabar, us proposo accedir a la nostra plana web -www.amicsoperagirona.cat- hi trobareu, de forma extensa, els actes de la que ha estat la Gran Setmana Lírica a Girona.
