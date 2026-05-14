Junts reclama inversions per modernitzar la Fira de Girona

El Parlament aprova una proposta de resolució del grup per revisar el finançament de l’equipament i incloure-hi una dotació específica als pressupostos

Una imatge d'arxiu de les atraccions durant les Fires. / Aniol Resclosa

Redacció

Girona

El Parlament ha aprovat una proposta de resolució de Junts per impulsar inversions i reformes estructurals al Palau de Fires de Girona amb l’objectiu de millorar-ne la competitivitat i adequar l’equipament a les necessitats actuals. La iniciativa planteja revisar el model de finançament de Fira de Girona i preveu reclamar inversions extraordinàries per modernitzar les instal·lacions.

La diputada gironina de Junts Maria Àngels Planas ha defensat que Girona «mereix tenir les mateixes oportunitats i suport institucional que altres territoris del país» i ha advertit que l’equipament necessita actuacions davant el «deteriorament de les seves instal·lacions». Segons Planas, cal evitar que Girona «es quedi a la cua de les inversions» del Govern en equipaments firals.

Una dotació econòmica específica

«Necessitem un Palau de Fires modern, preparat per competir, per atraure congressos, activitat econòmica i oportunitats», ha afirmat la diputada. En aquest sentit, Junts demana que la Generalitat inclogui una dotació econòmica específica per a Fira de Girona als pressupostos i que s’equiparin les inversions als equipaments firals del territori per evitar greuges comparatius. La proposta aprovada també posa el focus en la necessitat de reforçar el paper de Fira de Girona com a espai d’activitat econòmica, congressual i firal. Segons Junts, la modernització de l’equipament és clau perquè la ciutat pugui competir en igualtat de condicions amb altres territoris i atraure nous esdeveniments.

