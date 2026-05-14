La nova grada retràctil del Centre Cultural La Mercè de Girona estarà instal·lada a finals de gener del 2027
L'Ajuntament adjudica els treballs a Talleres Palautordera SA per 159.115 euros
L’Ajuntament de Girona ha adjudicat la instal·lació d’una grada retràctil a l’auditori del Centre Cultural La Mercè, una actuació que ha de permetre guanyar versatilitat i adaptar millor l’espai a nous formats culturals i ciutadans. La nova estructura substituirà l’entarimat actual i tindrà una capacitat de 170 places. Quan estigui completament plegada, deixarà lliures 125 metres quadrats, fet que permetrà convertir la sala en un espai diàfan per acollir activitats a peu dret. La instal·lació s’ha adjudicat a Talleres Palautordera SA per 159.115 euros. La previsió municipal és que la grada es fabriqui aquesta tardor i que quedi instal·lada a finals de gener del 2027.
El projecte també inclou l’adequació de l’auditori a la normativa de protecció contra incendis. De fet, en una primera licitació aquestes actuacions van quedar desertes. En aquest cas, els treballs començaran aquest juliol i consistiran, entre altres mesures, en l’obertura d’una segona sortida d’evacuació des de l’auditori fins al claustre, que té sortida directa al carrer. Aquestes obres s’executaran durant l’estiu, quan ja haurà acabat l’activitat regular de l’equipament, i es preveu que finalitzin a l’octubre. Els treballs s’han adjudicat a Miquel Portulas Construccions SL per un import de 52.199,52 euros, IVA inclòs.
El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, ha remarcat que “amb aquesta actuació fem un pas endavant per modernitzar i adaptar La Mercè a les necessitats actuals” i ha defensat que la nova grada permetrà disposar d’un espai “molt més versàtil”, ampliant les possibilitats de l’equipament. En la mateixa línia, el tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, ha destacat que la reforma permetrà “dotar l’auditori d’una major versatilitat i capacitat d’adaptació a diferents formats d’activitat cultural i ciutadana”, a més de millorar “de manera significativa les condicions de seguretat” amb l’adequació a la normativa vigent.
La nova grada s’instal·larà a la part central de la sala. La plataforma superior serà fixa, però la resta de plataformes es podran desplegar o recollir de manera automatitzada, de forma total o parcial. Les butaques abatibles també es plegaran automàticament a mesura que es tanquin les grades. A la vegada, quan l’estructura estigui completament oberta, es mantindrà un espai lliure entre els seients i l’escenari que es podrà reservar per a persones amb mobilitat reduïda o per ampliar l’aforament amb cadires addicionals. Amb aquesta reforma, l’Ajuntament vol fer de La Mercè un equipament més flexible, segur i preparat per a nous usos.
