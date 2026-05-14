La nova sala de concerts 'Alter' de Girona preveu obrir portes a principis de setembre
Els impulsors d'equipament asseguren que ja tenen tots els permisos necessaris i ara només falta el definitiu per part de l'Ajuntament
Els impulsors de la nova sala de concerts de Girona, projectada al número 2 del carrer d'Emili Grahit, preveuen obrir l'espai a principis de setembre després de rebre tots els informes favorables, a falta de la validació final que ha de donar l'Ajuntament. La intenció és fer una inauguració el 5 de setembre i obrir a partir del 10 del mateix mes, ja amb l'horari habitual.
L'últim informe que han rebut ha estat el de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que indica que l'equipament no està en una zona inundable en trobar-se a certa distància dels rius Onyar i Ter. Els impulsors expliquen que anteriorment es va justificar el tema de l'aparcament i la insonorització del local, així com les dobles portes exigides per temes d'evacuació en cas d'incident. També les dues portes d'emergència i la dotzena d'extintors, l'escala, l'ascensor i l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.
Així, ara falta el permís definitiu del consistori, i els impulsors esperen que arribi aviat. Aquests mateixos empresaris i promotors ja van voler tirar endavant, el 2023, una sala de concerts amb les mateixes característiques al pont de la Barca i l'Ajuntament els va denegar la llicència en dues ocasions. De fet, el consistori ha tombat una vegada aquest nou equipament perquè no van entregar la documentació de la forma que ho havien de fer. Ara, però, creuen que la situació és diferent, i remarquen que les instal·lacions compleixen tècnicament tots els requisits i també hi ha la separació requerida amb els edificis del costat.
Alter
La sala tindrà una capacitat per a unes 500 persones i s'anomenarà "Alter", que combina les paraules "alternatiu" i "Ter", ja que inicialment la sala s'havia de fer al pont de la Barca, a tocar del riu. Actualment, aquest espai és un local anomenat Ohkey Foods, que ja és propietat dels impulsors de la sala i disposa d'una zona de restauració i una altra d'infantil.
La previsió és que estigui obert de cinc de la tarda a tres de la matinada i els divendres i dissabte fins a les cinc, que és quan es farien actuacions musicals d'artistes i grups de renom. Mentrestant, els altres dies la sala serviria perquè grups gironins puguin assajar i fer actuacions, tot i que els dijous també estaria destinat als grups d'estudiants.
Pros i contres
Els impulsors sempre han destacat sempre la "necessitat" que hi hagi aquest tipus de sales a la ciutat. També ho va fer l'alcalde, Lluc Salellas, en una entrevista a principis d'any a Televisió de Girona. No es va aventurar a dir que l'equipament hagués d'anar al carrer Emili Grahit, però sí que va deixar clar que un equipament d'aquestes característiques "seria positiu per a la ciutat". També va mencionar que estudiarien si "pot anar endavant o no" i mirarien si la sala compleix amb totes les "normes estrictes", tant de l'Ajuntament com de la Generalitat.
A l'altre costat de la moneda hi ha els veïns de la zona, que s'han oposat frontalment a la sala de concerts. Tot apunta al fet que han mogut fitxa per fer pressió a l'Ajuntament perquè no tiri endavant l'equipament. Els veïns de Sant Ponç i Fontajau també es van oposar i recollir firmes quan la sala es va projectar al pont de la Barca.
