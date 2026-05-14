La plataforma El parc no es toca reclama garanties legals per evitar la construcció de 400 pisos al parc Jordi Vilamitjana
El col·lectiu recela de l’alternativa per traslladar els pisos al Mas Xirgu i reclama garanties legals que preservin íntegrament l’espai verd
Els veïns agrupats a la plataforma El parc no es toca no descarten portar als tribunals la defensa del parc Jordi Vilamitjana, tot i que l’Ajuntament de Girona i la Generalitat van anunciar, a finals de 2025, que estudiaran alternatives per traslladar l’edificabilitat prevista al sector del Mas Xirgu. El col·lectiu manté que el planejament aprovat encara valida la construcció de prop de 400 pisos en aquest espai verd i reclama garanties legals que assegurin que el parc es preservarà íntegrament.
La polèmica neix de l’operació urbanística vinculada al futur Campus de Salut Josep Trueta. Per compensar els privats que perdran part de les seves finques amb la construcció del nou equipament sanitari, el planejament preveu traslladar edificabilitat a l’actual parc Jordi Vilamitjana. Aquesta possibilitat ha generat un fort rebuig veïnal, perquè suposaria la desaparició d’una part important d’un espai que els veïns consideren essencial per als barris de Can Gibert del Pla i Santa Eugènia de Ter.
A finals d’any, la Generalitat va plantejar a l’Ajuntament de Girona una alternativa per salvar el parc. La proposta implica reubicar l’edificabilitat prevista en una part del Jordi Vilamitjana cap a una zona del polígon industrial Mas Xirgu, en sòls adjacents al Masrocs. Segons l’acord fet públic aleshores, aquesta opció permetria incrementar el sostre residencial i mantenir lliure d’edificacions l’actual parc.
No hi ha prou garanties
Tot i això, la plataforma considera que encara no hi ha prou garanties. En un comunicat, el col·lectiu recorda que el planejament aprovat continua validant la destrucció del parc i assegura que manté la preocupació mentre no hi hagi una protecció legal efectiva. «No descartem la lluita judicial per defensar el que és de tots», afirma la plataforma, que insisteix que la preservació de l’espai verd no pot quedar en mans només d’un compromís polític.
Els veïns també critiquen que l’alternativa del Mas Xirgu arribi després que el planejament ja hagi estat aprovat. Segons la plataforma, l’Ajuntament i la Generalitat ara s’avenen a estudiar opcions que, asseguren, fins ara havien evitat. Per això reclamen que qualsevol solució es concreti jurídicament i garanteixi que no es podrà edificar al parc Jordi Vilamitjana. El consistori gironí va aprovar el juny el planejament urbanístic i, el novembre, la Comissió Territorial d'Urbanisme i la Generalitat també van donar el vistiplau. Ara, falta que es faci l'aprovació definitiva a Salt perquè uns informes sobre sorolls i mobilitat van ser desfavorables i s'han de tornar a presentar.
El col·lectiu defensa que les zones verdes no són espais intercanviables ni reserves urbanístiques pendents de ser edificades, sinó àmbits de proximitat amb una funció social, ambiental i comunitària. En aquest sentit, reivindica el parc com un espai arrelat al barri, fruit d’un procés participatiu i d’implicació veïnal, i avisa que la seva desaparició suposaria una pèrdua per a la qualitat de vida dels veïns.
Més mobilitzacions?
La plataforma assegura que continuarà mobilitzada per evitar la destrucció del parc i per exigir que la ciutat mantingui espais verds propers, accessibles i cèntrics. Segons el col·lectiu, la lluita continua fins que hi hagi garanties reals que el parc Jordi Vilamitjana quedarà preservat íntegrament.
Des que es va anunciar la modificació urbanística que afecta al parc, el juny de 2024, els veïns han mostrat la seva oposició frontal. El juliol d'aquell mateix any van fer la primera gran mobilització pels carrers de Girona, en unes protestes que han estat sistemàtiques, sigui de gran format, o més reduïdes al mateix parc.
